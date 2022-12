Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 131

Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron en la tarde de este jueves el hallazgo del nieto recuperado número 131.

El organismo que preside Estela de Carlotto convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer detalles sobre la historia.

«Con felicidad, anunciamos una nueva restitución de identidad y convocamos a medios de comunicación y periodistas a una conferencia de prensa hoy, jueves 22 de diciembre, a las 18 hs, en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del Libertador 8151, CABA, para dar a conocer detalles de esta historia», dijeron desde las redes sociales de la entidad.

Y agregaron: «Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131. Otra vez confirmamos que los casi 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada están entre nosotros, y nos volvemos a ilusionar con un 2023 con más restituciones».

La última recuperación, del nieto 130, fue el 10 de junio de 2019. Su nombre es Javier Matías Darroux Mijalchuck y sus padres desaparecieron en diciembre de 1977.

En aquel momento, Javier Matías se sinceró: «Yo estaba bien con quien era y no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto, fue recién a fines de 2006 que me di cuenta de que había mucho egoísmo de mi postura».

Y añadió: «Tenía que ser consciente de que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela».

