Jueza chaqueña trató de «negro de mierda» a un albañil y amenazó con pegarle un tiro: versiones de las partes

«Son negros de mierda que arruinan el país», «tapecito», «la colita, la colita te voy a….», «burro», «yo te encajo un tiro en el medio de la frente», son algunas de las frases que durante una comunicación telefónica lanzó Laura Buyatti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela, al albañil Marcelo Acosta, quien reclamaba el pago de obras que realizó. Durante gran parte de la comunicación, Buyatti recalcó el cargo que ocupa y ostentó el «manejo de poder» que ejerce.

En las últimas horas tomaron estado público, y se viralizaron, audios de una comunicación telefónica originada por parte de la jueza Buyatti al albañil Acosta. Esto, a raíz de que el trabajador llevaba varios días reclamando un pago a José Álvarez Tau, ex pareja de la magistrada, y en sus reclamos mencionó en los medios de comunicación el nombre de la titular del Juzgado de Familia.

«Vos me seguís molestando y te mando a la cana, te mando hasta el forro del culo. ¿Escuchaste?», expresó la jueza en la comunicación viralizada en la que añadió «¿Vos sos poronga? Yo soy diez veces más poronga, encima soy mujer. Soy mujer papito, soy mujer. Estamos en la era de la mujer».

Buyatti le reclamaba a Acosta haberse ido a la Comisaría de Villa Ángela a informar que iba a encadenarse en su casa, en la que vive ella y su hija, en reclamo de pagos que estarían bajo la responsabilidad de su expareja.

«Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Yo lo conozco al sistema papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder, ¿sabes papi? Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti y acá estoy yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos sola», insistió la mujer.

En un segundo audio, la magistrada continuó con los insultos hacia el trabajador. A continuación, se transcribe un fragmento:

– «Che tapecito, fijate todo eso qué mierda es, papelitos picado o qué», dijo en relación a anotaciones que Acosta habría realizado sobre los pagos y deudas.

– «Son los trabajos que él nos venía pagando y nos venía quedando la colita», le contestó Acosta

– «Aja, la colita, la colita te voy a…. bueno. Pero la colita ahora te la voy…. aja», insinuó Buyatti.

La comunicación siguió con la jueza indicando que no es pareja del hombre a quien le reclaman los pagos. «No te puedo hacer la diferencia porque sos burro, no puedo discutir con un burro. Yo soy una jueza así que conmigo, atenete a las consecuencias», dijo al exponer su malestar al ser nombrada en los medios «Anda a laburar planero de mierda. Planeros de mierda ¡planeros!», cerró al corta la comunicación.

DESCARGO DE LA JUEZA

Diario Chaco se contactó con la magistrada quien manifestó su deseo de no dialogar telefónicamente, aunque si envió una respuesta escrita ante la consulta de este medio. «No lo puedo atender. Tengo ataque de pánico. Me usaron. Yo no debo a nadie ni los conozco. Trabajaban con mi ex pareja», señaló y pidió que se ponga en contexto que es mujer y que se encontraba sola en su domicilio.

«Evidentemente seguimos con el machismo a full» , manifestó a este medio Buyatti quien ante la consulta sobre sus insultos y amenazas contestó: «Son cosas que en una discusión se dicen, no me jodan. Estaba sacada, ellos venían mandándome mensajes hace días»



En su versión, la jueza fue amenazada en su domicilio a las 23.30 horas cuando salía para pasear a su mascota. En ese momento personas le preguntaron por su expareja y ella les contestó que no, que vive sola. «Me dicen ´si no me paga mañana nos venimos a encadenar a su casa´», contó y aseguró que estaba «muerta de miedo».

«Al día siguiente fueron a la delegación de trabajo y volvieron a decir que mi ex pareja les debe 100.000 pesos», relató y mencionó que allí fue nombrada públicamente por el albañil, es por eso que «exploté como cualquier persona normal. Están usando mi imagen para sacar plata, conseguí el número y les dije de todo porque una persona bajo esa presión ya explota y eso querían «.

«Si entre hombres está bien gritarse, bardearse y patotear, volvemos al machismo puro. La mujer callada, sumisa y lavando platos. A mi si me atacan, voy a defender mi integridad física, la de mi hija y mi casa», cerró el escrito de la mujer que aclaró: «Es todo lo que tengo para decir. Los derechos de la mujer al tacho, ellos pueden ir a tu casa y patotearte y vos calladita«.

LA VERSIÓN DEL ALBAÑIL

El albañil Marcelo Acosta indicó a DCH que realizó trabajos en la Comisaría de Santa Sylvina y que José Alvarez Tau lo contactó y lo presentó ante funcionarios. «Este señor me da un vehículo a su nombre para que yo lleve a mi gente a trabajar allá. Entonces la primera vez fuimos tres días, hicimos 50 mil pesos de trabajo, y terminado el trabajo nos pagó. Cuando volvimos a ir hicimos 120 mil, como ejemplo te pongo, y nos vamos a cobrar, teníamos 10 personas. Nos sale con 40 mil pesos. Y le digo ´no amigo, si con 40 mil pesos no cubrimos la gente y los tengo a todos acá a los muchachos´«, relató.

Fue así que ínició, según Acosta, una serie de excusas que provocaban que no reciba el dinero por el trabajo que -contó- habían prestado.

«Resulta que este señor me dice ‘Walter no me está pagando, Tercer Norte no me está pagando’, me vueltea. ‘Yo te pongo el vehículo, te pongo la plata para la gente, te doy 90 mil pesos, llévate 9 personas y anda a tomarme la comisaría de Santa Sylvina. Quiero que quemes la comisaría, quiero que rompas las pérgolas y quiero que rompas la placita’, me decía», contó Acosta.

Según la versión del trabajador, se negó a hacer lo que le habrían pedido y optó por hacer una manifestación que terminó tomando estado público.

SOBRE LA LLAMADA

Acosta habló de una primera llamada que no pudo grabar sobre la que indicó: «Cuando atiendo me dice ´yo te voy a matar a tu familia, te voy a matar a vos, te voy a hacer desaparecer, yo tengo poder. Te voy a agarrar y te voy a refundir en la cárcel, si tenés algún pariente que cayó lo voy a hacer fundir, de algún lado te la voy a cobrar´ . Yo me quedo helado, no tenía para grabar, no tenía nada»

Según detalló el albañil, son 50 las personas que trabajaron aunque solo entre 20 a 20 presentaron papeles en la Oficina de Empleo ya que el resto «no quiere saber nada, tienen miedo.

«A mí me deben $300.000», dijo y describió el rol de otros trabajadores, como el de un ayudante que debía cobrar en total $ 50.000 por diez días trabajados, también mencionó a trabajadoras de limpieza en la Comisaría que él llevaba y a las que debían pagarle $ 2.500 más la comida.

