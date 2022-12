Una mujer se llevó más de $5 millones con la Poceada

Una vecina de Villa Ángela se presentó en las oficinas de Lotería Chaqueña portando el ticket que la hizo acreedora a un premio superior a los 5 millones de pesos, que había obtenido durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado último.

Esta mujer de 49 años había efectuado su jugada de la suerte en la Subagencia 410/02 de Héctor Manuel Ripoll, que se encuentra ubicada sobre la avenida J. Lorenzo Cobello, de Villa Ángela.

Su golpe de suerte estuvo dado por un ticket manual. “Es una combinación que vengo siguiendo desde hace un par de meses”, dijo la mujer, y reveló que el 20, 23, 32, 64 y 72 “son números que me fue cantando mi nieta”.

“El domingo a la madrugada mi hija me avisó que la Poceada había salido en Villa Ángela. No quise controlar el extracto en ese momento y me fui a dormir. Al otro día me levanté y cerca del mediodía me acordé y me puse a revisar. Cuando vi que tenía los cinco aciertos me quedé dura y después me puse a llorar como loca”, relató la emocionada mujer, que se acercó hasta la sede de Lotería Chaqueña junto a su esposo.

“Tenemos una alegría muy grande todos, porque es una plata que nos va permitir terminar la casa a nuestra hija”, remarcó la flamante ganadora, quien se llevó una suma total de 5.400.248 pesos.

Comentarios