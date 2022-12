«Tengo miedo de que lo suelten» el duro relato de una joven golpeada salvajemente por quien fue su pareja

El hecho ocurrió el 10 de diciembre del corriente año, cuando N. llegó una hora más tarde de lo que su pareja le había indicado, lo que desencadenó la ira del masculino quien ya tenía conductas altamente violentas para con ella.

La joven relató en la denuncia radicada en División Violencia Familiar y de Género que desde el comienzo de su relación sufría maltrato psicológico por parte de Emanuel, pero desde hacía tres meses el sujeto comenzó con las agresiones físicas a base de golpes de puño, con la mano abierta, hasta llegando a vaciarle una botella de gaseosa en la cabeza lo que le impedía respirar, se envolvía las manos en sábanas y le propinaba trompadas en la cabeza, la dejaba encerrada y llegó a romperle el teléfono para que no se comunicara con nadie producto de sus celos.

N.G. dijo basta y decidió denunciarlo cuando el sábado 10, Emanuel la arrastró por el piso, la tomó del cuello para arrastrarla por una escalera intentando sacarla fuera de la vivienda que compartían porque él decía que la mujer iba a sacar sus cosas para irse pero él no iba a permitir que ella se escape «me encerré en el baño para que no siga golpeándome, pero le dio una patada a la puerta rompiendo la traba, me sacó a la fuerza, quería dejarme en la calle tirada, descalza mientras me decía «vos tenés que hacer lo que yo te digo no te tiene que importar lo que piense la gente». Ella intentó tomar sus zapatillas y su celular, pero Emanuel se lo impedía, hasta que solo la dejó agarrar su calzado, pero le dijo que le diera su tarjeta y las llaves del departamento, luego le hizo sacarle la clave al celular y comenzó a revisárselo mientras le exigía que le dijera qué había hecho ya que ella había asistido a una fiesta despedida de año mientras la golpeaba en la cara no dejándola que se cubra.

Entre los insultos al verla lastimada, tomó un cuchillo y la amenazó diciéndole «te sacaría el corazón, te cortaría el cuello y te cortaría la lengua por mentirosa, ¿entendés lo que te digo?» para luego pegarle en la cabeza con el cabo del cuchillo que tenía en la mano.

Luego de la violenta situación, ella se acostó y él regresó de haber comprado algo para beber, ambos durmieron y al despertar Emanuel le dijo que no debería contar a nadie los problemas que tienen porque eso iba a hundirla diciendo que él era quien quería irse pero ella no lo dejaba, que le arruinaría la vida; «vos jugás con fuego y esas son las cenizas» le habría dicho mientras le señalaba la sangre que ella había derramado producto de las heridas de los golpes que él le propinó.

Por la noche, N. estaba en compañía de una amiga cuando él llegó y le hizo señas de que entrara a la casa, al no hacerle caso, le preguntó si iba a ingresar y ella negó, a lo que Emanuel cerró con llave el departamento y se marchó, presuntamente, a la casa de su madre. La joven tuvo que irse a otro domicilio por su seguridad y por no poder tomar nada de la vivienda que ambos compartían.



El individuo se encuentra detenido. «Mi amiga vio los golpes que yo tenía de esa mañana y los de otros días. Por el momento estoy mejorando, pero estoy muy asustada. Tengo miedo de que lo suelten. No quiero volver a verlo» manifestó la joven a SP Noticias.

De manera extra oficial, se supo que Emanuel es practicante de diversos deportes de lucha.

Comentarios