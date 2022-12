Sáenz Peña: trabajadores de los departamentos del Procrear II reclaman pago de haberes

Unos 12 trabajadores se apostaron en la vereda de la obra de los departamentos del Procrear II de Sáenz Peña que se están construyendo en calle 16 ente 19 y 21 del centro de la ciudad termal, reclaman el pago de haberes de varias quincenas.

Los trabajadores, en su mayoría pintores no saben a quién recurrir ya que desde la empresa no les dan una respuesta. Fueron a la Comisaria Primera para realizar una exposición, pero afirman que no le quisieron tomar la denuncia.

«Estamos reclamando el pago de nuestros haberes y queremos que nos paguen a todos, incluso hay un pintor que es de Los Frentones que estaba alquilando pero ahora por la falta de pago no tiene donde dormir», comentaron los trabajadores que tienen intenciones de seguir su protesta en la vereda de la obra.

Al ser consultados si tomaron contacto con alguien de la empresa dijeron:»Nos dijeron de la empresa que nuestro jefe que es de Santiago del Estero, tiene rota la camioneta y no nos puede pagar, pero ellos tienen nuestro CBU y nos mandó a hacer una tarjeta y si de verdad nos quiere pagar nos hace el depósito y listo«.

Los doce pintores debieron dejar de trabajar porque no les pagaban y enseguida la empresa contrato a otros para continuar con el trabajo. «Nosotros paramos la obra porque no nos pagan, nos tienen con que la otra semana, la otra semana y así van pasando los días«, se quejaron.

«Estamos reclamando porque ya no aguantamos más, acá nos vamos aquedar hasta que nos den una solución», pidieron.

