Este viernes se realizan las elecciones del Colegio de Abogados de Sáenz Peña

Este viernes 16 de diciembre de 8 a 13 se llevará a cabo en la Caja Forense de Sáenz Peña las elecciones en el Colegio de Abogados de Sáenz Peña para renovar su comisión directiva. Son dos las listas: una a cargo del abogado Facundo Cabaña, que encabeza la Lista 1 «Abogados en Acción», y Alejandro Ledergerber con la Lista 2 «Integración».

Ledergerber al hablar con Diario Chaco mencionó que llega como candidato a presidente del Colegio de Abogados luego de no sentirse representado por la actual Comisión Directiva, «creo que los colegas nos perdieron el respeto y estamos desorganizados y en ese sentido mi propuesta es organizarnos».

Al hablar de sus propuestas mencionó que como acciones inmediatas tiene pensado habilitar las dos oficinas del Colegio de Abogados «para estadía de los colegas y la Caja Forense para atención al público, generar reuniones ampliadas mensuales con los colegas a los fines de escuchar sus problemáticas».

En cuanto a la capacitación, tiene previsto implantar talleres de prácticas profesionales para jóvenes abogados. Por otro lado mencionó también como propuesta la de «acompañar incondicionalmente al colega ante situaciones susciten en el ámbito del ejercicio de la profesión y que requiere el apoyo del colegio».

Como en cada elección, con la renovación de las autoridades del Colegio de Abogados no está ajena a las inclinaciones política que uno y otro candidato tienen y, en tal sentido, ambos candidatos fueron consultados al respecto.

Ledergerber dijo no desconocer esa teoría pero no la comparte. «Creo que esas cuestiones tratan de dirimirse de esa manera, pero está en cada candidato salir a revertirla, en principio no la comparto, y siempre digo que todos tenemos algún corazón o alguna actividad política que la pueda hacer, pero lo importante son los objetivos que tiene el Colegio, las necesidades que tienen los abogados y, como hemos hablado con el otro candidato, nosotros debemos bregar por ellos».

Facundo Cabaña, al opinar sobre lo mismo, dijo no sentirse etiquetado por ningún partido político. «Si alguien me etiqueta es por parte de quien lo haga», mencionó y dijo que con su equipo están abocados totalmente a la cuestión gremial.

«Queremos trabajar por y para el colega y se da esta disputa, se escucha muchas veces decir eso, pero nosotros tenemos que excluirlo del colegio porque nuestros intereses como abogados no pasan por ese lugar. Nosotros tenemos otros problemas que solucionar diariamente con los Juzgados y si el colega que pisa tribunales diariamente no se involucra y no se da cuenta de esa dicotomía que tenemos, tenemos que excluirla de nuestro ámbito», agregó.

Las propuestas de la lista 1 «Abogados en acción»

Al enumerar sus propuestas, Cabaña dijo en principio que tiene muchas ganas de trabajar: «Estamos motivados para comenzar y llevar adelante esta propuesta si logramos consolidar la candidatura del Colegio de Abogados»

Comentó que las propuestas de Abogados en Acción giran en torno a los criterios de los Juzgados en la Provincia. «Diariamente nos encontramos con los problemas de presentar un escrito profesional, una demanda o alguna defensa de índole penal en las fiscalías donde los colegas se encuentran con diferentes criterios en casos análogos donde puede haber una situación que puedan beneficiar al colega o no. En este punto dijo Cabaña que ante caso similares «nos encontramos a veces con disparidad de criterios donde en algunas circunstancias los colegas se encuentran con sorpresas que no son beneficiosas para su labor diaria y lo perjudican o lo retrasan en su trámite. Es por eso que nosotros queremos trabajar los criterios con distintos institutos procesales que vamos a tratar de reglamentar», señaló.

Otra de las propuestas tiene que ver con la apertura de más fiscalías y Juzgados para la Segunda Circunscripción Judicial. Según aclaró, buscará gestionar la apertura en Sáenz Peña de la Cámara Contenciosa Administrativa. Asimismo tendrán una «especial mirada con los nuevos profesionales de la abogacía».

«Queremos tener una puerta abierta para que los colegas puedan consultar cualquier duda que tengan, queremos ser un lugar de contención del colega novel porque uno cuando se recibe se encuentran con muchas dudas y vicisitudes que la propia profesión tiene», explicó.

Por último, mencionó: «Se va a reglamentar la Comisión de Noveles para que puedan encontrar contención. A la vez vamos a buscar la forma de que algunos estudios puedan ofrecer un padrinazgo para que puedan los jóvenes dar sus primeros pasos».

Los que votan

Están habilitados para votar alrededor de 700 abogados. El padrón de Sáenz Peña tiene 500 abogados aproximadamente y para las elecciones habrá mesas habilitadas en Sáenz Peña, Quitilipi, Machagai y Pampa del Infierno. En Sáenz Peña se votara en la Caja Forense, de 8:00 a 13:00.

Las listas

Lista 1 Abogacía en Acción tiene como candidato a presidente a Facundo Ulises Cabaña, María Alilen Verbek, Mauro Sebastián Farach, Marcela Andrea Gaffoglio, José Marcelo Giménez, Edgardo Daniel Acosta, Pedro Fabián Troncoso, entre otros.

Lista 2 Integración lleva a Alejandro Ledergerber, Florencia Avila Arkwight, Luz Belén Vallejos Guerreño, Cristhian Rubén Brousser, Leandro Ivan Fontana, Irma Noemí Brizuela, entre otros.

Diario Chaco

