Alberto Fernández encabezará hoy un acto para conmemorar los tres años de su gestión: será el único orador

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández encabezará un acto para conmemorar los tres años de su gobierno. El acto se realizará en plaza Colón y el mandatario nacional será el único orador. Empezará hoy a las 10.

Según informaron desde Casa Rosada, entre los invitados estarán gobernadores, intendentes y legisladores del Frente de Todos, integrantes del Gabinete Nacional, referentes de los movimientos sociales y también de organismos de derechos humanos y de la cultura.

Pese a los esfuerzos de mostrar al Frente de Todos unido, las internas no le escapan a los máximos dirigentes del oficialismo. Es que la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner aún no ha confirmado su presencia en el acto. Si bien, se está recuperando de un cuadro de Covid-19 que la mantuvo en reposo en Santa Cruz a nadie dentro del peronismo le sorprende que CFK no asista hoy.

El panorama hace un año era distinto, a pesar que la relación entre el Presidente y la Vice ya venía quebrada tras sufrir una dura derrota electoral en las PASO, ambos habían asistido en Plaza de Mayo al acto por los dos años de la gestión del FdT. En aquella oportunidad contaron con la presencia de Lula Da Silva, quien todavía se encontraba lejos de candidatearse para presidente de Brasil y el expresidente uruguayo, José Mujica. El ambiente fue festivo.

Ahora, la situación parece ser distinta. El acto, según informaron fuentes oficiales a Infobae, fue organizado prácticamente en su totalidad por la portavoz, Gabriela Cerruti, y los invitados serán únicamente los ministros y secretarios más cercanos. «Va a ser un acto de gente, no de funcionarios«, informaron.

