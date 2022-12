La madre del bebé que ingirió cocaína tirada en la calle se presentó ante la Justicia

La semana pasada, en el barrio Matadero, un niño de un año ingirió cocaína y fue trasladado al Hospital para su revisión. Tras ser dado de alta, su madre se puso a disposición de la Justicia.

El abogado Juan Pokorny fue quien acompañó a la mujer hasta la Fiscalía, a pesar de no existir ninguna imputación en su contra. Según explicó el abogado, los hijos de la mujer jugaban en la vereda de su casa y el más chico quedó al cuidado de sus hermanos durante unos minutos, mientras la madre fue al baño.

En ese momento, el hermano más grande le llevó a su madre el bebé en brazos con algún tipo de complicación. Al respecto, explicaron: «Ella nota que algo raro pasaba con su bebé y decide dirigirse al Hospital. Ella cree que el bebé puso algo en su boca, que estaba en la vereda, un sobrecito».

Tal es así que, en base a lo narrado, luego se determinó por los residuos que se trató de cocaína. Sin embargo, no se comprobó -dice el abogado- que el menor haya consumido o que haya existido una intoxicación por estupefaciente.

«La familia recibió una visita de integrantes de la Unidad de Proyección Integral (UPI) y constató cómo viven los demás hermanitos del menor. Están todos escolarizados, la mujer tiene un comercio«, señaló Pokorny.

Además, la madre de los niños no tendría antecedentes y la mantención económica proviene de ayudas estatales como también propios. «Ella no se dedica a la venta de estupefacientes, no se dedica a eso. Tampoco lo hacía su esposo, que falleció hace poco tiempo. No tiene un kiosco abierto», dijo el abogado.

Según aclaró, lo único que ocurrió fue que «como todo niño, se lo llevó a la boca, y eso fue lo que le produjo esa intoxicación pero al otro día fue dado de alta».

En un primer momento se habló de una orden de detención dictada en contra de la madre de los nenes, pero esto fue desmentido por el abogado. Respecto a la salud del niño, se aclaró que permanece en buen estado y que sólo se le realiza un seguimiento.

Diario Chaco

