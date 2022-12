El Municipio premió a los equipos ganadores del “Mundialito de fútbol 2022”

La Municipalidad de Sáenz Peña, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, llevó adelante el Mundialito de fútbol 2022, el mismo tuvo que ser reprogramado luego de que las inclemencias climáticas no permitieron su normal desarrollo como estuvo programado en primera instancia. No obstante, la semana pasada se jugaron los partidos finales y se realizó la premiación de los equipos ganadores y mejor ubicados del torneo.

Este evento tuvo su primera edición el año pasado y este año contó con la participación de más de 80 equipos provenientes de distintas localidades e incluso de provincias vecinas como Corrientes y Santiago del Estero. A lo largo de la competencia que se desarrolló durante tres jornadas, se disputaron casi 300 partidos de las categorías 2008 a la 2016.

En la oportunidad el intendente Bruno Cipolini felicitó a los ganadores de cada categoría y agradeció a todos los equipos participantes. Además, destacó el trabajo del equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes que organizó el evento deportivo.

Los premiados:

A continuación, se detallan los equipos ganadores en esta edición del “Mundialito” 2022:

_ Categoría 2008: 1° Oro) Sportivo; 2° Oro) Atlético Nalá; 3° Oro) Los Amigos; 4°Oro) Olimpo / 1° Plata) Talleres, 2° Plata) La Tigra; Valla menos vencida) Atlético Nalá.

_ Categoría 2009: 1°Oro) Los Amigos; 2°Oro) Belgrano (Quitilipi); 3° Oro) P.S.G; 4° Oro) Belgrano/ 1° Plata) Aprendices; 2° Plata) Olimpo; Valla menos vencida) P.S.G – Los Amigos.

_ Categoría 2010: 1° Oro) E. Macarena, 2° Oro) Arsenal; 3° Oro) Deportivo Halcones; 4° Oro) Chicago Jrs; 1° Plata) Unión, 2| Plata) Canayitas; Valla menos vencida) E. Macarena, Arsenal, Unión.

_ Categoría 2011: 1° Oro) Deportivo Halcones; 2° Oro) Canayitas; 3° Oro) Águilas: 4° Oro) Olimpo; 1° Plata) Atlético Lamadrid; 2° Plata) Fútbol Fugáz; Valla menos vencida) Canayitas, Águilas y Deportivo Halcones.

_ Categoría 2012: 1° Oro) Atlético Central; 2° Oro) Libertad; 3° Oro) Diego Cabrera, 4° Oro) El Fortín; 1° Plata) Olimpo; 2° Plata) Chicago Jrs; Valla menos vencida) Atlético Central, Libertad.

_ Categoría 2013: 1° Oro) Unión (Machagai); 2° Oro) C. A. Águilas; 3° Oro) Arsenal; 4° Oro) Chicago Jrs; 1° Plata) Los Amigos; 2° Plata) Los Leones; Valla menos vencida) Unión (Machagai).

_ Categoría 2014: 1° Oro) For Ever SP; 2° Oro) Diego Cabrera; 3° Oro) Matías Ameida; 4° Oro) Canayitas; 1° Plata: Unión; 2° Plata) Olimpo; Valla menos vencida) For Ever SP.

_ Categoría 2015) 1° Oro) Unión; 2° Oro) 12 Corazones; 3° Oro) For Ever SP; 4° Oro) El Forestal; 1° Plata) Sportivo; 2° Plata) Olimpo; Valla menos vencida) Unión, 12 Corazones.

_ Categoría 2015: 1° Oro) Unión, 2° Oro) 12 Corazones; 3°) For Ever SP; 4° Oro) El Forestal; 1° Plata) Sportivo); 2° Plata) Olimpo; Valla menos vencida) Unión.

_ Categoría 2016: 1° Oro: Unión; 2° Oro) Talleres; 3° Oro: Los Amigos; 4° Oro) 12 Corazones; 1° Plata) For Ever SP; 2° Plata) Atlético Lamadrid; Valla menos vencida) Unión, 12 Corazones.

Goleadores:

_ Categoría 2008: Ezequiel Suárez – Joaquín Tourn (Sportivo); Emanuel Fogonsa (Olimpo)

_ Categoría 2009: Denis Ortiz – Lucas Barrios (Los Amigos); Éric Goncebat – Esteban Ayala – Kevin Barreto (P.S.G); Thiago Gauna (Belgrano)

_ Categoría 2010: Miqueas Romero (Deportivo Halcones)

_ Categoría 2011: Jeremías Vázquez (Águilas)

_ Categoría 2012: Dilan Flores (El Fortín)

_ Categoría 2013: Facundo Giménez (Unión de Machagai); Jonathan Bermúdez (Belgrano)

_ Categoría 2014: Francisco Gómez Palavecino (M. Almeida)

_ Categoría 2015: Mateo Ávalos (Unión)

_ Categoría 2015: Alejo Lazarte (Talleres); Elías Benítez (Los Amigos).

Comentarios