Cómo sobrellevar la ola de calor

Este jueves 8 la sensación térmica es de 40,5º C a las 10 de la mañana, lo que augura una jornada caliente para el Gran Resistencia. La llegada adelantada del calor obliga a mantenerse hidratado y con ropa holgada.

Hace una semana que más de la mitad del país experimenta máximas por encima de los 35º C. Todavía resta pasar este jueves y mañana el pronóstico no ofrece signos de mejoras: la máxima estará en los 39º C.

Para afrontar la ola de calor se recomienda a la población mantenerse hidratada, aumentando el consumo de líquidos, frutas y verduras que aporten agua. Respecto de la alimentación, no se recomienda hacer comidas abundantes y de preparaciones complejas: optar por platos sencillos, preferentemente fríos y con vegetales crudos.

También se aconseja:

Disminuir el consumo de bebidas como café, alcohol y gaseosas ricas en azúcar. Optar por aguas con rodajas de cítricos, jugos naturales y té frío.

Ventilar la casa por las noches para evitar el ingreso del calor.

Usar sombrero, mangas largas con ropa liviana y de colores claros si uno debe caminar y tratar de no hacerlo en las franjas horarias de más calor. Es decir, entre las 11 y 17 de cada día.

No practicar deportes en horarios picos de calor.

Evitar dejar los vehículos al sol y ventilarlos antes de entrar para conducir.

Ante la presencia de uno o más síntomas como fatiga extrema, vómitos, mareos y dolor de cabeza persistente, se recomienda acercarse al centro de salud más próximo.

