Cómo se originó la aprobación de la suspensión de las PASO en medio del escándalo en la Legislatura

Elida Cuesta acusó a legisladores de la UCR de intentar un «golpe institucional». La oposición dijo que acudirá a la Justicia tras la aprobación de la suspensión de las PASO y la implementación de listas colectoras.

Pocos minutos habían pasado de las 19.30 cuando mientras en la Cámara de Diputados la legisladora Zulma Galeano expresaba su postura respecto al Presupuesto 2023, la sesión quedó por unos minutos sin quórum. En ese momento Jaime Parra Moreno, Vicepresidente 1° del cuerpo, estaba a cargo de la sesión y percibió lo que ocurría: sus compañeros del Frente Integrador se habían retirado del recinto al igual que casi todos los diputados del bloque radical. En el oficialismo no se encontraban Elida Cuesta y otros legisladores del interbloque del Frente de Todos.

Las legisladoras Galeano y Debora Cardozo seguían en sus bancas cuando sus pares de bancada les llamaban la atención para que salgan del recinto. En ese momento, volvió Elida Cuesta a ocupar la presidencia e inmediatamente volvieron diputados oficialistas y opositores a sus respectivos lugares. La sesión volvió a tener quórum en medio de gritos, enojos y acusaciones.

Allí se aprobó el presupuesto con 18 votos afirmativos del oficialismo y 13 para su permanencia en cartera.



«Usted a mi no me va a venir a patotear como hizo recién con el doctor Parra Moreno. A mi no me patotea nadie, misógino. Patoteó al doctor Parra Moreno para que levante la sesión. Vaya a hacer su campaña», le cuestionó Cuesta a Zdero. La discusión siguió con la intervención de otros legisladores opositores que calificaban la situación como «vergonzosa».

Es que el bloque radical reclamaba que se pretendía aprobar la suspensión por un año de las PASO sin despacho, la presidente de la Cámara de Diputados explicó brevemente que hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales por lo que sí había despacho y en consecuencia el proyecto de Ley podría ser tratado.

Ese tratamiento se llevó adelante. La Ley fue aprobada por 17 votos a favor, con el voto en contra de la diputada Teresa Cubells. Gustavo Corradi, presidente de Asuntos Constitucionales, les expresó a sus pares que con las «irregularidades» ocurridas, las elecciones hasta podrían ser declaradas como un acto nulo.

La votación, entre el grito y los cruces, pasó inadvertida. Tanto que cuando la sesión quedó sin quórum y fue levantada, los legisladores afirmaban desconocer lo que se había aprobado.

Según expresó el interbloque UCR, «el oficialismo pidió ingresar y votar una Resolución de la Presidencia sobre la cual nunca se informó ni se notificó, y que impulsa la modificación de la composición de la comisión de Asuntos Constitucionales con la intención de dar ingreso a más diputados oficialistas de manera de alcanzar la mayoría necesaria».

En ese sentido, denunciaron que esa Resolución no se aprobó y que hasta se produjeron firmas de actas durante la sesión y no en la reunión extraordinaria de Asuntos Constitucionales que habría tenido lugar esta tarde, alrededor de las 15 horas.

Diario Chaco estuvo presente en el recinto durante la sesión y recolecto el testimonio de diputados de la UCR y del Frente Integrador quienes pidieron al gobernador Jorge Capitanich que vete la Ley y adelantaron que acudirán a la Justicia.

Además de la suspensión de las PASO, se modificó la Ley Electoral, permitiendo las candidaturas múltiples para cargos ejecutivos es decir la implementación de listas colectoras. Estableciendo que se admitirán las sumatorias de candidaturas solo, a cargos ejecutivos, de una misma persona en diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones de éstos y de listas entre sí. Ambas normativas fueron aprobadas por 17 votos afirmativos.

