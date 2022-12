El femicidio de Soledad Sotelo podría ir a un juicio abreviado pero solo si condenan a Quiroz a perpetua

Esta mañana estaba prevista la primera audiencia preliminar de cara al juicio contra Maximiliano Quiroz, acusado por el femicidio de Mariana Soledad Sotelo, que debió ser postergada para el próximo miércoles ya que el imputado no estuvo presente.

Según adelantó a Diario Chaco , Nancy Sotelo, titular del Inadi Chaco y hermana de la joven asesinada, se maneja la posibilidad de que la causa se resuelva en un juicio abreviado aunque la familia solo lo aceptará «siempre y cuando la condena sea perpetua». De no haber acuerdo, avanzarán las audiencias de cara a un Juicio por Jurados.

Cuando la fiscal N° 11, Noelia Encinas, firmó el requerimiento de elevación a juicio contra Quiroz, imputado por «homicidio calificado por el vínculo, por ensañamiento y darse en contexto de violencia de género -femicidio-«, afirmó que «no obra ni un solo indicio que permita siquiera mantener una mínima duda de que el autor de tal atroz crimen fue otra persona y no el imputado Quiroz, simado a que el tipo de agresión, por la cantidad de puñaladas que recibió Soledad Otelo son propias de crímenes de los especificados en el inc. 11 del Art 80 y no de un robo, como se pretende, inútilmente, esbozar».

EL HECHO

Ocurrió durante la madrugada del 20 de diciembre de 2021 en la casa de la víctima ubicada sobre la calle Mendoza de la ciudad de Resistencia. Soledad recibió 20 puñaladas.

El 20 de septiembre de este año se descartó que haya presencia de una tercera persona en el lugar donde ocurrieron los hechos, el 28 de septiembre el imputado apuntó contra un supuesto dealer apodado «Gato» que le habría vendido cocaína, y aseguró que no recuerda nada desde ese momento.

