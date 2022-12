Caso Jaqueline Romero: la querella dijo que «el círculo se cierra con el único detenido»

Luego de conocerse que la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, la cual lleva adelante la investigación por la muerte de la joven Jaqueline Romero, dictará prisión preventiva para el único detenido, Rodrigo Chávez, los familiares de la joven y el abogado querellante sostienen que «el circulo por la muerte de la joven se cerraría con el único detenido».

El abogado Diego Mombelli recordó que el viernes la Fiscalía dictó la prisión preventiva contra de Rodrigo Chávez, único detenido por la muerte de la joven manteniendo la caratula

En este sentido, al ser consultado sobre la declaración del imputado, dijo que estuvo analizando los dichos del joven con los familiares y consideraron que «fue una acción para desviar la investigación. No debemos olvidar que el reconoce que realizó el audio donde manifiesta que cometió un homicidio y esa declaración le jugó en contra. Quiso incluir a otras personas, pero «no hay nombres específicos, ni direcciones, no hay precisiones en sus argumentos. Lo que el menciona son los apodos, sin identificaciones con nombre y apellido, no sabemos quiénes son», señaló el abogado.

Para la querella, «la Fiscalía tiene elementos suficientes, medios de pruebas producidas en contra de Chávez y se mantiene la misma línea investigativa», sostuvo Diego Mombelli.

«Nosotros estamos seguros que con los medios producidos por la Fiscalía y con lo que hemos analizado, que se mantiene como único imputado a Rodrigo Chávez«, continuó el abogado querellante de la familia.

Sobre el audio y la posibilidad de que le hayan obligado a incriminarse, el abogado expresó que «es incomprobable, hay muchas imprecisiones en su declaración y sobre todo lo del audio no debe ser considerado».

Diario Chaco

