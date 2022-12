El Merendero Ismael Ramírez realiza una campaña de recolección de alimentos

Alejandra Ciriaco, mamá de Ismael Ramírez, es quien lleva adelante el merendero que lleva el nombre de su hijo. En conversación con dialogo con radio La Red informó que actualmente están llevando adelante una campaña solidaria y contó de qué se trata.

En primer lugar Alejandra relató que si bien las donaciones llegan y en otras oportunidades no, destacó estar muy feliz porque “cada colaboración la hacen desde el corazón”.

En este marco indicó que necesitan ayuda para que los niños tengan su leche y su merienda, “nosotros lo hacemos tres veces a la semana porque no nos da para hacerlo todos los días”, lamentó.

Actualmente el merendero asiste a 180 niños y lo que más necesitan son leches y harinas, para poder hacer pan.

En esta línea agregó que la cocción tanto del pan como de la leche, la hacen a leña y que cuando llueve no pueden cocinar porque no cuentan con una garrafa, “el gas sería una felicidad, porque vamos a saber que por más que llueva los niños van a tener sus merienda”, expresó y agregó: ”comí y me crie en un merendero, es muy triste, se lo que es el dolor de un niño que va a dormir sin cenar o sin su merienda”.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al merendero ubicado en calle 36 entre 41 y 43 del barrio Matadero o comunicarse al 3416 846152.

Fuente: Radio La Red 92.9

