Pampa Celebra: 95 ° ANIVERSARIO DE PAMPA DEL INFIERNO

29 noviembre, 2022 ACTUALIDAD, ARGENTINA, CULTURA, PROVINCIALES, SOCIEDAD, TURISMO
En el marco de los festejos por el nonagésimo quinto aniversario de nuestra ciudad te tenemos preparada una semana con muchas actividades
🎉 Y para cerrar el cumpleaños con mucha fiesta una importante grilla de artistas de talla Nacional y Locales
02 DIC
📌 CERTAMEN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
📌 EXPOSICIÓN DE ARTISTAS Y AUTORES LOCALES
PASEO DE LA JUVENTUD , 19:00 HS.
03 DIC
📌 MUESTRA ESTATICA/ UTENSILLOS
📌 MURAL FOTOGRAFICO ANTIGÜO
PASEO DE LA JUVENTUD, 19:00 HS.
📌 TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY SUB 18 – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO
09:00 HS.
📌 TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY SUB 18 – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO
09:00 HS.
04 DIC
TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY 1ERA DIVISION – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO, 09:00 HS.
05 DIC
📌 ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD – SUM MUNICIPAL 19:00 HS.
06 DIC
📌 DJ EN VIVO
📌 ELECCION DE REINA – RESERVORIO MUNICIPAL 19:00 HS.
07 DIC
📌 ACTO PROTOCOLAR Y RECEPCION DE AUTORIDADES – PLAZA CENTRAL 25 DE MAYO, 08:00 HS
📌ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES DESTACADAS – PLAZA 25 DE MAYO, 9:00 HS
📌 GRAN FESTEJO POR EL ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD, PATIOS DE COMIDA, STAND DE EMPRENDEDORES Y SHOWS DE ARTISTAS NACIONALES, PREDIO DEL FERROCARRIL, 20:00 HS.

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