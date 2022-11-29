Pampa Celebra: 95 ° ANIVERSARIO DE PAMPA DEL INFIERNO

En el marco de los festejos por el nonagésimo quinto aniversario de nuestra ciudad te tenemos preparada una semana con muchas actividades
Y para cerrar el cumpleaños con mucha fiesta una importante grilla de artistas de talla Nacional y Locales
02 DIC
CERTAMEN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
EXPOSICIÓN DE ARTISTAS Y AUTORES LOCALES
PASEO DE LA JUVENTUD , 19:00 HS.
03 DIC
MUESTRA ESTATICA/ UTENSILLOS
MURAL FOTOGRAFICO ANTIGÜO
PASEO DE LA JUVENTUD, 19:00 HS.
TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY SUB 18 – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO
09:00 HS.
TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY SUB 18 – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO
09:00 HS.
04 DIC
TORNEO PROVINCIAL DE VOLEY 1ERA DIVISION – CLUB COMERCIO/ CLUB SPORTIVO, 09:00 HS.
05 DIC
ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD – SUM MUNICIPAL 19:00 HS.
06 DIC
DJ EN VIVO
ELECCION DE REINA – RESERVORIO MUNICIPAL 19:00 HS.
07 DIC
ACTO PROTOCOLAR Y RECEPCION DE AUTORIDADES – PLAZA CENTRAL 25 DE MAYO, 08:00 HS
ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES DESTACADAS – PLAZA 25 DE MAYO, 9:00 HS
GRAN FESTEJO POR EL ANIVERSARIO DE NUESTRA CIUDAD, PATIOS DE COMIDA, STAND DE EMPRENDEDORES Y SHOWS DE ARTISTAS NACIONALES, PREDIO DEL FERROCARRIL, 20:00 HS.