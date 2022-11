Con una pena ejemplar como objetivo, denunciaron a los violentos que alentaban a sus hijos a maltratar a un animal

El pasado domingo un hecho aberrante y repudiable salió a la luz tras un video viral. En las crueles imágenes difundidas a través de las redes sociales se pudo ver como menores de edad maltrataban a un gato mientras eran alentados efusivamente por sus padres. El lamentable suceso culminó con la muerte del animal.

Tras lo ocurrido, varias organizaciones protectoras de animales publicaron en sus cuentas que este miércoles iban a estar presentes juntando firmas en la Fiscalía de la 9 de Julio de Resistencia para la denuncia por maltrato animal.

En ese marco, Diario Chaco se acercó hasta el lugar para seguir de cerca este caso y dialogó con Francisco Belle y Paola Arce, abogados querellantes y representantes de la Asociación Civil «Club de las Discas».

En primer lugar, Belle explicó sobre el caso de crueldad animal que generó el masivo repudio en las redes: «Es un caso que tomó estado público donde se vio un caso completamente desagradable de crueldad animal donde dos mayores de edad ordenaban, obligaban e incentivaban a menores a torturar a un animal».

«Pese a que el video se difundió en toda la provincia por ahí, las autoridades al día de hoy, no han tomado demasiado cartas en el asunto entonces nosotros con la Fundación Las Discas, hemos decidido presentarnos como querellantes para tratar de impulsar de una vez por todas la acción penal que la figura sería crueldad animal», precisó.

Al ser consultado por el castigo que tendrían estas personas, el abogado señaló que «lamentablemente la pena es un delito excarcelable». «De todas maneras, nuestra obligación como activista de los derechos de los animales es llevar la acción penal, tratar de que llegue la causa a juicio y lograr una condena por más insignificante que sea pero lo importante es dejar un antecedente».

En ese contexto, DCH le preguntó a Belle si existió algún tipo de comunicación con el Gobierno para trabajar en conjunto, ante esto comentó: «Hemos llamado hasta el cansancio y no hemos obtenido respuesta del organismo 102. La verdad que ayer vimos una entrevista donde una funcionaria, por ahí desde mi óptica, deja mucho que desear porque si toda la provincia vio el video, todos vimos cómo se utilizaban dos menores para hacer actos de crueldad animal ¿cómo no se toma intervención de oficio? así que hasta el día de hoy no tenemos notificación del 102»



Luego Paola Arce, otra de las abogadas querellantes en representación de la Asociación Civil «Club de las Discas» insistió en la importancia de que la sociedad se involucre en estos casos. «Lo que nosotros pretendemos y solicitamos es que la sociedad en sí, en estos casos aberrantes, se involucre, no tenga miedo a denunciar. Conocemos casos de crueldad animal que por miedo no denuncian, si bien nosotros podemos intervenir desde el lado judicial pero necesitamos que la gente se involucre para poder llegar a un fin, si bien no es una pena grave pero lo que nosotros necesitamos que se termine la crueldad animal».

En ese marco, siguió: «Si bien este caso fue viralizado, hay muchos casos que uno entrando a los barrios lo ve, pasa de largo, no interviene por miedo«.

Así las cosas se refirieron a los dos adultos que se vio en el video alentando a sus hijos a maltratar hasta matar al animal. «Tenemos casos anónimos de estas dos personas, se comunicaron gente anónima manifestando de que no es la primera vez que cometen un delito con crueldad animal, que ya lo han hecho con otros, que ellos gozan el morbo y lo peor de todos es que hay dos menores intervinientes. ¿Qué se puede esperar para el día de mañana para ellos? Van a terminar siendo asesinos, violadores, van a robar a matar».

En esa sintonía, Arce dejó un mensaje de concientización: «El animal no es un juguete, es un ser sintiente, no es algo, ya es alguien, entonces hay que luchar por ellos, es como el ser humano. Todo lo que pedimos es que la sociedad se involucre para que esto se termine de una vez».

Para finalizar, remarcó que han recibido amenazas: «Hemos recibido amenazas, igual seguimos con el caso . No le vamos a tener miedo a estas personas, sabemos que tienen un prontuario bastante complejo pero eso no nos va a impedir que lleguemos hasta las últimas consecuencias en este caso»

