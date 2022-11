Un niño de cinco años fue abusado y su madre pide justicia: «Pido que alguien me dé respuesta por la niñez que le sacaron a mi hijo»

El aberrante hecho ocurrió en la localidad de Villa Bermejito y la denuncia fue realizada en la División Violencia Familiar y de Género, de la localidad de Sáenz Peña.

Desde el momento en que se expuso el hecho, el supuesto autor del abuso está desaparecido y tras las denuncias realizadas por los padres del menor, la Fiscalía N°4 ordenó la detención del mismo.

En este sentido, Rosa Cabral, madre del niño M. de cinco años está segura que el abuso que sufrió su hijo es por un ajuste de cuentas por drogas. «La Justicia no me responde, golpeó puertas, la Unidad de Protección Integral tampoco se acercó, solamente le hicieron la Cámara Gesell a mi hijo y él contó su verdad. Pido que alguien me dé respuesta por la niñez que le sacaron a mi hijo. Si bien no lo lastimaron, él tiene secuelas psicológicas, estoy segura que esto es un ajuste de cuentas entre Osmar Charras (padre del nene) y Osmar Balbuena (supuesto abusador)».

RESPUESTAS POR PARTE DE LA JUSTICIA

Reconoció Rosa que el padre de su hijo, y ahora ex pareja, «tiene antecedentes por violencia de género y estuvo detenido por violencia». «Quiero que alguien me brinde algún tipo de respuesta, que mi hijo reciba asistencia psicológica porque no tengo medios para hacerlo necesito ayuda», pidió la madre del pequeño.

En declaraciones a Diario Chaco, Rosa Cabral aseguró que el abuso de su niño está relacionado con la droga, porque «él siempre estuvo vinculado con ese tema» y la persona que abuso de sui hijo también está relacionado a eso.

«Lo de tu hijo fue un ajuste de cuentas, me dijo mi pareja tras enterarse por varios vecinos», dijo Rosa quien con esta nueva información fue nuevamente a la División Violencia Familiar y de Genero y realizó la correspondiente denuncia.

«PIDO LA DETENCIÓN DEL PADRE DE MI HIJO»

Rosa Cabral pido la detención de las dos personas, tanto del padre de su hijo como del supuesto abusador, «hoy fui a Fiscalía y pedí la detención del padre de mi hijo, que hable, que diga la verdad y que pague lo que tenga que pagar porque a mis dos hijos le hizo mucho daño con el tema de drogas».

Asegura la mujer que el supuesto abusador el mismo día en que fue denunciado lo llevaron en una camioneta hacia Tostado y de allí a Buenos Aires. «Él sabía lo que hizo, no sé porque esperaron tanto para detenerlo».

Cabral no solo tiene que lidiar con lo que paso con su hijo de 5 años sino también con una situación judicial que vincula a su hermano y sobrino con un homicidio que le costó la vida al músico Adrián Jerkovich.

