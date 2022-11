Sáenz Peña: archivaron una denuncia por abuso que una mujer policía había hecho contra un comisario

En abril del año pasado la oficial de Policía Carla Marcela Ramírez había realizado una denuncia por supuestos hechos de violencia laboral por parte del en ese entonces Director General de Seguridad Interior, comisario general Marcelo Nelson Fernando Moral.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de Marcelo Fabián Soto.

La mujer en su denuncia dijo que desde que asumió como director General el comisario general Fernando Moral ella recibió de su parte «mensajes y elogios inapropiados», mencionó además otro episodio cuando la mujer policía fue llamada a la oficia del jefe y luego de cerrar la puerta, siempre según la versión de la mujer, intentó «besarla en la boca y manoseó uno de los senos». La denunciante dijo que «por temor a que se tomen a represalias» no comentó de lo sucedido con ninguno de sus compañeros.

Mientras se realizaba dicha investigación se dio intervención al Órgano de Control Institucional, a efectos de que se instruyan las actuaciones administrativas de rigor, tendientes a establecer la eventual responsabilidad disciplinaria del referido oficial superior o de aquellos que pudieran surgir a través de la investigación, preservando así la integridad personal y laboral de la agente afectada.

Cae señalar que mientras se realizaban las investigaciones judiciales y administrativas se había dispuesto en forma preventiva el apartamiento del cargo del agente policial denunciado, para garantizar la integridad psicofísica de la agente denunciante.

Finalmente, esta semana trascendió que el fiscal Marcelo Soto dispuso el archivo de las actuaciones, dado que del análisis realizado del contenido de las presentes actuaciones se advierte que las pruebas producidas no constituyen suficiente motivo para recepcionar declaración de imputado ya que del transcurso de la investigación no se logró el concurso de persona alguna que oficiara de testigo del hecho en cuestión.

No se pudo acreditar la materialidad del hecho denunciado ni la participación punible del acusado y solo se contaba con los dichos acusatorios de Carla Marcela Ramírez. No fue posible tampoco obtener ningún otro elemento de valor que pueda acreditarlo, por lo que no se pudo continuar con la presente investigación y en consecuencia se decretó el archivo de la misma.

