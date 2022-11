Anticipan subas de entre 40 y 50 % en el precio del gas envasado

Comerciantes locales sostienen que se viene un fuerte incremento en el precio de las garrafas de diez kilogramos. ‘Hasta fin de mes en la mayoría de las bocas de expendio desde las plantas se paga a 1.300‘, aclararon, pero en diciembre tendrían un costo que oscilaría los dos mil pesos, según anticiparon los consultados por NORTE.

Así, las garrafas de diez kilogramos costarían como mínimo 2.000 pesos y los cilindros de 45 kilogramos sobrepasarían los 12.000 pesos, según anticiparon.

‘Es que tras la quita del subsidio el pasado mes de octubre anunciado desde la Secretaria de Energía de la Nación, que incluye electricidad y gas, las empresas distribuidoras y envasadoras de gas licuado anunciaron que el precio del gas se incrementaría en las próximas semanas‘, manifestaron desde los despachadores de esta ciudad.

Al conocerse la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios para el precio del gas, que comprende distintas regiones del norte del país, se espera que el aumento en el precio del mismo variará entre el 40 y 50 por ciento, aproximadamente.

Ante este inminente aumento, el precio de la garrafa de diez kilogramos tendría un costo estimativo de alrededor de los dos mil pesos cuando en la actualidad se está pagando 1.300, dijeron desde las distribuidoras.

SIN SUBSIDIO ES MÁS CARO

En una de las reconocidas distribuidoras de gas ubicada en calle Kennedy del barrio Monseñor de Carlo, su propietaria Belén Goy, dijo que ‘el precio del gas se va disparar tras la quita de los subsidios, y una garrafa de diez kilogramos podría estar costando en el próximo mes de diciembre alrededor de los dos mil pesos‘.

En este contexto, la empresaria manifestó que ‘esto se veía llegar, porque todo lo que se vende sin subsidio del Estado tiene un costo más alto».

«Lamentablemente los que más van a sufrir este incremento en el precio del gas, serán nuevamente los más necesitados‘, resumió. Asimismo, y en el marco de los próximos aumentos, un comerciante sostuvo que ‘desde la provincia del Chaco se pueda continuar con la ayuda de las garrafas sociales, que son las más accesible, pero que lamentablemente son de muy bajo stock, casi no se las consigue‘.

‘Al igual que las distribuidas desde las estaciones de servicio YPF, las garrafas blancas, que están muy acotadas‘, resaltó Carlos Mendes.

SORPRESA DE LA CIUDADANÍA

Elena, una ama de caso del casco céntrico, se enteró cuando el cronista de este diario le pregunto sobre los precios: ‘En este país ya no sorprende nada, solamente lo único que no aumentan son los sueldos‘, reprochó la mujer quien dijo ser jubilada de la Justicia desde hace años.

Un vecino, que tiene un emprendimiento familiar en la ciudad y que ocupa cilindros de 45 kilogramos, dijo que ‘ya los estaba pagando a 8.200, y ahora con el aumento de alrededor del cincuenta por ciento, seguramente costarán más de doce mil pesos‘.

‘Esto es una locura, ya no se puede ni trabajar para subsistir, así con esto no te queda otra que pedir planes sociales el gobierno, porque pagan lindo, y si me tengo que anotar seguro voy a rebotar‘, ironizó Pablo.

LOS PRECIOS

El costo en la actualidad de cada una de las medidas de gas, son; garrafas de diez kilogramos 1.300 pesos, las blancas 750; cilindros de 45 kilogramos oscilan entre los 8.100 a 8.500 pesos.

Pero a partir del próximo mes de diciembre a esos valores se le debería sumar un 40 por ciento más, que es lo estimativo que podría llegar a escalar el precio del gas licuado, sin el subsidio nacional, auguraron los proveedores.

