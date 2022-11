Estudiante de la UNNE recibió el Premio FOPEA por su investigación periodística sobre veredas y accesibilidad

Se trata de Fabricio Giménez, alumno de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste, quien realizó un podcast y un mapa interactivo. Su trabajo de investigación «El estado de las veredas en Corrientes y el problema para personas con discapacidad” fue reconocido en la categoría “Estudiantes Universitarios” del premio que entrega el Foro de Periodismo Argentino. La premiación se concretó el pasado 4 de noviembre, en el marco del cierre del Congreso Internacional de Periodismo de FOPEA, realizado en el Teatro San Martín de Buenos Aires.

Fabricio tiene 24 años, es de Resistencia pero desde 2019, que comenzó la carrera universitaria, vive en la capital correntina. Entrevistado por Radio UNNE, el estudiante contó algunos detalles de cómo surgió la idea para hacer la investigación que mereció el premio de FOPEA.

Recordó que durante el primer año de la carrera tuvo que hacer un spot como trabajo práctico para mostrar algún aspecto de la realidad y ahí tuvo su primer acercamiento al tema. «Junto con unos compañeros decidimos mostrar la temática de discapacidad, en relación a la accesibilidad en las veredas y calles en Corrientes», relató.

«Después vino otra investigación que es del año pasado, donde realizamos una serie de microdocumentales sonoros tocando la temática discapacidad y educación y paralelo a eso yo estaba haciendo la investigación que terminó siendo premiada por FOPEA hace unos días atrás», precisó el estudiante.

«Más que sumar» es el nombre de la serie de microdocumentales que realizaron los estudiantes para la materia Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual II de Comunicación Social. «Son seis capítulos diferentes donde se aborda la discapacidad y cómo ésta se inserta en el sistema educativo, qué cosas están bien, en qué se está avanzando y que falta hacer», explicó. Contó que para realizar ese trabajo, entrevistaron a varias personas con distintas discapacidades, no solo alumnos sino también profesores. El trabajo está publicado en YouTube.

Durante la entrevista, el alumno de la UNNE mencionó a Ulises, uno de sus compañeros de la facultad con quien hizo uno de los trabajos y quien tiene una discapacidad. «Con él charlé mucho sobre este tema y también con Maxi, que es otro compañero de la facultad que es ciego y me ayudó con todo este tema», contó.

Sobre la investigación que realizó, contó que la idea surgió a partir de notar que muchas veredas en Corrientes estaban rotas, con desniveles y con basura. «Eso me llamó mucho la atención y me empecé a interesar por la temática y para llevarlo a una actividad más potente pensé que si a mi me molestaba esto, ¿cómo hacían para desplazarse las personas con discapacidad?», resaltó.

A partir de ese momento comenzó a investigar: «entrevisté a Maxi, Ulises y a otras personas y a partir de ahí hice el podcast y un mapa interactivo como para mostrar en imágenes cómo es la realidad en el barrio Camba Cuá, que es donde yo vivo». Según el relevamiento, el estudiante encontró más de 200 faltas graves vinculadas a la accesibilidad de las veredas. «Al menos hay un paneo de una zona de la ciudad, estaría bueno que esto se pudiera realizar en toda la capital», agregó.

Consultado por los objetivos de su trabajo, indicó: «Yo quería visibilizar esta situación porque sentía que los medios no lo estaban haciendo para nada». «Me contaron de muchas situaciones de personas que iban caminando y que se lastiman por un pozo, irregularidad o una baldosa fuera de lugar», expresó.

Fabricio se enteró de la convocatoria porque lo comentaron en clases y postuló su trabajo de investigación a comienzos de octubre. «Hace una semana atrás me llamaron para decirme que yo quedé como finalista y que la premiación era en Buenos Aires», precisó. A partir de ese momento, se puso en campaña para poder conseguir dinero para viajar.

«Por suerte pude estar presente y se dio un resultado positivo, de todas maneras con ser finalista ya estaba contento», contó. En total fueron cuatro trabajos de estudiantes los que quedaron como finalistas, tres de los cuales eran de alumnos de Buenos Aires y solo el de Fabricio era de una universidad del interior.

El estudiante además administra y genera contenidos en una cuenta en instagram Cinespoilers, que cuenta con cerca de 28 mil seguidores. En ese espacio comparte opiniones e información acerca del séptimo arte.

Premio FOPEA

Es una iniciativa del Foro de Periodismo Argentino que se entrega todos los años y aspira a estimular el periodismo de calidad y la investigación periodística en todo el país. De esta forma, FOPEA busca apoyar al periodismo profesional como garante de la democracia y de los intereses del conjunto de la sociedad, especialmente, de sus miembros más vulnerables.

El Premio FOPEA tiene varias categorías: nota de investigación publicada en medios con redacciones pequeñas, nota de investigación publicada en medios con redacciones medianas y grandes, periodismo de profundidad, premio mayor al Periodismo de Investigación, libro de investigación y estudiantes universitarios: Reconocimiento especial James Rowe, que es el que ganó el estudiante de la UNNE.

Comentarios