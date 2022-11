Caso Jaqueline Romero: «Pueden existir más personas involucradas», dijo la querella

El abogado defensor de la familia de la joven encontrada sin vida la semana pasada no descartó otras hipótesis sobre las causas de la muerte, aunque marcó que «todo está en investigación, es muy reciente».

En la jornada de este lunes, la familia de la joven Jaqueline Romero, encontrada sin vida en una represa, designó un querellante particular para seguir de cerca la investigación.

«Asumí la querella particular de la familia de la joven Jaqueline Romero y voy a estar al servicio de la familia, informando todo lo que sucede en el expediente«, dijo el abogado Diego Mombelli.

El abogado ya presentó un escrito solicitando vista del expediente y luego tomó contacto con medios de comunicación para referirse a la causa. Mombelli recordó que «la joven estuvo desaparecida desde el 2 de noviembre y se la encontró el 10 de noviembre. Se realizó una autopsia preliminar al cuerpo de la joven en Sáenz Peña y luego el cuerpo fue enviado a Resistencia«.

Además comentó que en la jornada de este lunes la fiscal Liliana Lupi esperaba recibir formalmente el informe de las pericias de autopsia para dar a conocer al padre de la joven esos resultados.

El defensor hizo énfasis también en que los resultados preliminares de la autopsia que dio a conocer Lupi señalaron que el cuerpo de la joven presentaba dos heridas pequeñas pero profundas de arma blanca en el cuello y signos de estrangulamiento. Mombelli estaba esperando hablar con la fiscal que entiende en la causa para que informe esta situación oficialmente.

«Tenemos conocimiento de que hay lesiones en el cuello y que posiblemente eso haya producido su muerte«, dijo el abogado.

En cuanto a las líneas investigativas comentó que «puede existir más personas involucradas en el hecho y está todo bajo investigación, la doctora Lupi seguramente tiene otra línea investigativa que aún no la ha dado a conocer y por el momento en el expediente no surge nada«. Cabe marcar que por el hecho está detenido Rodrigo Nicolás Chávez alias «Chotilo» de 22 años, ex pareja de Jaqueline.

Mombelli sostuvo que «una de esas líneas investigativas puede estar relacionado con el tema de estupefacientes, pero todo está en investigación aun, es todo muy reciente«.

El querellante analizará en los próximos días si solicita pruebas a la fiscal para que se siga la investigación, pero «por el momento los que más tienen conocimiento del caso es la División Investigaciones que estaba trabajando en torno al caso y están trabajando correctamente«.

Imputado por la muerte de Jaqueline

Por otro lado se supo que en la mañana de hoy el imputado por la muerte de Jaqueline fue llevado a Fiscalía para la designación de abogado defensor e imputación del delito, trámite que se cumplirá en la jornada de este martes.

El padre de Yaqueline fue informado del resultado de la autopsia

Gustavo Romero, padre de la joven fue citado a la Fiscalía N°1 para ser informado sobre los resultados de la autopsia.

Recordó además que cuando fue a reconocer el cuerpo de su hija no notó las heridas.

Romero mencionó que se dijeron muchas cosas en torno a su hija, «muchas cosas dijeron que no tiene nada que ver con la causa, sobre todo lo relacionado con estupefacientes«.

