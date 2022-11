Romero “Solicito a las autoridades hagan justicia y que tomen recaudos para que no ocurra más»

Ante el femicidio de su hija Cristina Jaqueline, su padre Gustavo Romero pidió justicia. «Deben estar donde corresponde no porque yo los juzgue o condene»

El dolor profundo de una padre que perdió su hija de 17 años, en mano de un femicida, se ve reflejado en el rostro de Gustavo Romero, pero a pesar del dolor no se deja llevar por el rencor para pedir justicia por la pérdida de su hija y expresarse en forma reflexiva, «pido que las autoridades actúen y tomen los recaudos para que no ocurra en otras familias» muy cauto en sus declaraciones expresa su deseo de nunca más «los que cometieron este echo aberrante que estén donde deban estar, no porque yo los juzgue ni tampoco porque yo les condene sino porque la justicia sea la que haga su trabajo».

Ante la pregunta si tiene información sobre otras personas implicadas, además de su ex novio detenido,manifiesta que «no se descartan que otras personas hayan participado de acuerdo de trascendidos pero no tengo presiciones» respondió.

Luego agregó que «junto a mi familia esperamos tener información oficial el día lunes y nos vamos a presentar como querellantes con nuestro abogado además de analizar la posibilidad de organizar una marcha pidiendo justicia pero también para que no ocurra mas, esto no debe pasar más, no quisiera que Presidencia Roque Sáenz Peña siga atravesando un flagelo de esta magnitud, y no quisiera ver una Jaqueline más y tampoco quisiera ver mas un papá y una mamá sufriendo por la pérdida de un hijo o una hija» resaltó.

Con respecto a la fecha de su desaparición, que según trascendidos sería el 31 de octubre, aclaró que «no fué así, el día 2 de noviembre a la madrugada se ausentó de mi casa y a partir de allí no supimos mas de ella, escuché muchos medios que dijeron que fué el dia 31 pero no fué asi»

También reconoció que recibieron varios mensajes de audios de terceros «donde el supuesto autor se hace cargo de este delito, por lo que conforme a eso nosotros dejamos que las autoridades hagan su trabajo como corresponde» finalizó.

La causa de muerte de Jaqueline

Si bien no hay información oficial, se sabe que la autopsia encontró dos heridas de arma blanca pequeñas y profundas en el cuello y no se descarta estrangulación.

Fuente: Radio La Red 92.9

Comentarios