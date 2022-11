Caso Jaqueline Romero: La autopsia revelo que tenía dos heridas pequeñas y profundas de arma blanca en el cuello

Ayer a la noche la fiscal Liliana Lupi que investiga la muerte de la joven Yaqueline Romero recibió un adelanto del informe de autopsia realizado al cuerpo de la joven, que dio como resultado un alto nivel de putrefacción . En cuanto a fecha de la muerte data desde la fecha de la autopsia (día viernes) de cinco a siete día para atrás.

El cuerpo de la joven presenta en el cuello dos heridas pequeñas, pero muy profunda de arma blanca. Se estima que la hoja de arma blanca utilizada debe haber no muy ancha.

Por otro lado el médico forense no descarta que también haya sido estrangulada después de provocada esas heridas.

La Fiscalía N°1 a cargo de la investigación Liliana Lupi aún no tiene el informe oficial de la autopsia, solo recibido un adelanto del mismo Se extrajeron muestras de órgano como es de práctica y se van a enviar a Anatomía Patológica a Resistencia, lo que quizás pueda determinar si hubo o no un mecanismo de estrangulación.

Mientras tanto el cuerpo que había sido llevado a Resistencia para la correspondiente necropsia fue entregado a sus familiares para su posterior velorio y posterior inhumación el cual se produjo en la jornada de hoy.

