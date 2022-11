El dolor del padre de Jaqueline: «Cuando sus padres les den un consejo, obedezcan”

Gustavo Romero, padre de Cristina Jaqueline Romero, expresó su enorme dolor tras reconocer el cuerpo de su hija. “Estuve en la morgue, pude reconocer el cuerpo de mi hija, más precisamente por la ropa ya que el cuerpo está muy hinchado y estaba encapuchada”

El padre de Jaqueline, quebrado por la situación, señaló que él no tenía conocidos en cercanías al lugar donde fue hallado el cuerpo de su hija. “Nosotros vivimos a 10 cuadras de la laguna, yo no tengo ningún conocido ahí, nadie. Hay mucha gente que se conoce por los nombres nomás, pero yo no tengo conocidos en ese jugar” confirmó y señaló “nos sorprende el hallazgo de esta manera porque nosotros somos personas de trabajo, sin inconvenientes con nadie y que nos pase esto me hace dar cuenta que estamos viviendo en un mundo que está girando completamente al revés”.

“Muchas veces le aconsejé a mis hijas que se fijen con quien salen, con quien andan porque están todas mal las cosas en estos tiempos, pero ellos me decían que yo ya tenía edad y por eso no los entendía. Me decía que querían disfrutar de la vida”

Asimismo, Romero se dirigió a la juventud señalando que “Aprovechando este medio, agradeciéndole a ustedes, quiero aconsejar a toda la juventud que cuando sus padres les den un consejo, obedezcan porque no quisiera que exista más una Jaqueline, no quisiera que haya más padres y madres sufriendo la pérdida de una hija de 17 años, con toda la vida por delante”.

“Espero ahora que se haga justicia por todos los responsables que convirtieron este hecho. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, está la Justicia para eso. No soy nadie para apuntarle a nadie. Se podrán esconder de mis ojos y de los ojos de las autoridades, pero en el cielo hay dos ojos de los que no se pueden esconder” aseguró

Fuente: Diario22

