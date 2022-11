Tras ocho días prófugo, detuvieron a un hombre que golpeó salvajemente a su ex pareja y le robó $ 200.000

Luego de haber tomado estado público el pedido de detención de un hombre que había atacado brutalmente a su ex pareja, el Fiscal Gustavo Valero ordenó su detención el viernes. El acusado estuvo prófugo durante ocho días, y en la jornada de este martes se presentó ante la Justicia y fue finalmente detenido.

La víctima, identificada como Geraldine, es una farmacéutica de la ciudad de Sáenz Peña, y quien relató en detalle cómo fue brutalmente golpeada por su ex pareja, al punto que el hombre no sólo la golpeó en distintas partes del cuerpo, sino que además la había arrastrado por el piso y la mordió.

Debido a la agresividad del ataque, la joven solicitó una medida de restricción y tuvo que esperar casi 10 días escondida en una casa de su amiga para poder volver a su domicilio.

«Que la justicia me garantice que voy a seguir con vida», pidió ayer la víctima cuando mantuvo contacto con este medio.

La mujer realizó la denuncia en la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, y en la Fiscalía de Investigaciones N° 4 en las actuaciones «M. G. A. S/ DENUNCIA LESIONES EN EL CONTEXTO VIOLENCIA FAMILIAR» expediente N° 9530/2022-2.

En este sentido, su grupo de amigos hizo pública la situación de Geraldine y postearon en las redes sociales toda la situación.

«Lo único que quiero es que se haga justicia, quiero volver a mi casa, quiero volver a trabajar, no puedo seguir escondida, yo no hice nada. Que la justicia me garantice que voy a seguir con vida», pidió en forma desesperada la joven.

Por otro lado, se supo que la joven volvió a denunciar a su ex pareja por el hurto de mercadería y dinero en efectivo por una suma cercana a los 200 mil pesos. La farmacéutica anoche realizo la denuncia por la faltante de mercaderías de su farmacia ya que su ex pareja tenía una copia de las llaves.

Comentarios