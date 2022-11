Padres en ruta acompañó controles de las distintas fuerzas

Padres en ruta acompañó en los distintos controles a Caminera, Tránsito y Nocturnidad Municipal, COM Motorizado y 911. La caminera labró 9 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. No se pudo realizar el operativo Willeros por estar personal Municipal y grupo COM afectado a la fiesta de la FERICHACO.

Padres en ruta lamenta los actos de vandalismos que sufren las escuelas, sobre todo la 345 donde robaron inodoros, computadoras, bombas, cañerias etc. La única manera de evitar estos hechos delictivos es poner policía de consigna y para eso hay que incorporar agentes, sino sería la frazada corta en donde unos se tapan y otros se destapan, también hay que ampliar fiscalías y un centro de detención para evitar la puerta giratoria ese es el pensamiento del intendente de Sáenz Peña,del jefe policial el General Acuña y el abogado Alcantara para poder implementar la ley de la Flagrancia.

