«Hace una semana que sigo esperando justicia» el desesperado pedido de una víctima de violencia de género

En el día de hoy se dio a conocer un caso de violencia de género que tiene como protagonista a una mujer, su hijo de dos año y a Javier Sánchez, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 30 de octubre.

La mujer expresó en sus redes sociales el pedido de la rápida actuación de la justicia y manifiesta cansancio ante la inseguridad a la que se halla expuesta: «Hoy hace una semana que estoy esperando justicia… y acá sigo, esperando, encerrada y con miedo» expuso vía instagram «Es difícil, lo es todos los días, más cuando hay «familias y amigos» y que son cómplices de esconder a un golpeador y un sistema de justicia que es lento» entre otras palabras donde agradece a toda su familia, amigos y allegados que le prestan ayuda.

Según la denuncia, Javier Sánchez la habría atacado feroz, cobarde y brutalmente con golpes de puño, patadas, la arrastró por el piso y hasta la habría mordido al punto de rasgarle la piel. En súplica le habría dicho «por favor, no me mates» a lo que Sánchez no le hacía caso y continuaba agrediéndola.

