Asesinaron a puñaladas a una mujer en Villa Itatí: detuvieron a su hija de 19 y buscan a su pareja

Ocurrió en calle Franklin al 1.400. La víctima tenía un botón antipánico y fue denunciada como desaparecida este viernes por la noche a las 22:45 por su hija, quien ahora permanece detenida en la Comisaría Séptima.

Yolanda Lidia Villalba, de 47 años, fue encontrada sin vida y con varias puñaladas en el cuerpo esta tarde tras un allanamiento policial en calle Franklin al 1.400, Villa Itatí. Por el hecho detuvieron a su hija, de 19 años, y buscan a su pareja identificada como «Gabo».

Según pudo conocer Diario Chaco , Iara Villalba, hija de la víctima, fue quien denunció la desaparición de su madre este sábado por la madrugada ante la Policía.

En declaraciones a los agentes, la adolescente les habría manifestado que este último martes se encontraba en su domicilio junto a su amigo «Gabo» , quien le dijo que se encargaría de «solucionarle los problemas».

Acorde a lo afirmado, el joven ingresó al domicilio y minutos más tarde entró la hija de la víctima, quien dijo haber visto a su madre tirada en el piso con heridas en la espalda bajo la apariencia de supuestas puñaladas. En el momento, Iara Villalba se habría retirado del lugar.

En la causa intervino el fiscal Francisco de Ovaldía Eyseric, cuyo equipo llevó a cabo el allanamiento en el domicilio esta tarde bajo la agilización del Procurador General Jorge Canteros.

La joven de 19 años fue detenida y permanece incomunicada y alojada en la Comisaría Séptima. Mientras tanto, el fiscal ordenó que al cuerpo de su madre se le realice una autopsia en el IMCIF.

Por otra parte, según informó la Policía, Iara Villalba no realizó sola la denuncia de desaparición esta madrugada ante la Comisaría Quinta: lo hizo en compañía de una mujer de 50.

Según denunció Iara Villalba, la última vez que vio a Yolanda fue el pasado martes por la mañana. La mujer de 50 dijo que su última vez fue el pasado sábado 29 de octubre, en una cena.

Esta mujer les dijo a los policías que intentó comunicarse con Yolanda por vías telefónicas pero no tuvo éxito, y por ello decidió buscarla en su trabajo. En el trabajo también le manifestaron que no se había presentado en toda la semana y por ello se contactó con la hija de Yolanda, Iara, quien le dijo no saber nada de ella.

En colaboración con la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana descubrieron que la mujer -en el momento desaparecida- poseía un Botón Antipánico y que su ubicación actual marcaba el Parque Tiro Federal. Los agentes fueron hasta el lugar, pero sólo encontraron el dispositivo electrónico en uno de los basureros.

Ante esta situación, el Equipo Fiscal N°14 ordenó que se labre un acta de constatación de domicilio, pero Iara Villalba no les habría permitido a los agentes el ingreso a la casa y por ello fue detenida bajo la autorización del fiscal Obaldía.

Con la autorización del Juzgado de Garantías N°4, los equipos realizaron el allanamiento y constataron el cuerpo de Yolanda Villalba sin vida. Con las distintas versiones, la policía aun busca a «Gabo» para determinar su participación en el crimen , especialmente tras lo denunciado por la hija de la mujer asesinada.

