Un jornalero se ganó más de $7 millones con la Poceada

Un joven de 26 años de Las Palmas pasó este jueves por la mañana por la sede de Lotería Chaqueña, para hacer efectivo un premio de 7,5 millones de pesos, que obtuvo durante la edición de la Quiniela Poceada del sábado 29 de octubre.

El joven había registrado su jugada de la suerte en la Subagencia 063/16 de Fabricio Manuel Mendoza, ubicada en la intersección de José Pepe Álvarez y pasaje 8, en el acceso al barrio La Isla de Las Palmas.

Su golpe de suerte estuvo dado por un ticket automático, con los números 54, 72, 93, 94 y 99. “Hice dos jugadas manuales, que venía siguiendo desde hace tiempo, y otras dos automáticas”, reveló este joven que, actualmente, se desempeña como jornalero.

La misma noche del sorteo el joven recibió una llamada de su madre. “Estaba cocinado y mi mamá me preguntó si ya había revisado los números de la Poceada, porque había salido en Las Palmas”, comentó el flamante ganador, que hasta ese momento desconocía su suerte.

“En un momento dejé de cocinar y me puse a mirar el extracto. Cuando llegué a los tres aciertos es como que me bloqueé”, acotó el joven, quien en medio de la emoción tomó su moto y se dirigió hasta la casa de su madre para darle la noticia.

“Mi vieja me llamaba y yo no le contestaba. Llegué a su casa y ella me preguntó qué me pasaba. Mami, saqué yo la Poceda”, le dijo el joven ante la incredulidad de su progenitora.

El ganador, que se llevó un premio acumulado de 7.535.228 pesos, reveló que con esta suma cumplirá el sueño de abrir un quiosco propio para seguir progresando económicamente.

