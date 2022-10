Muerte de la bebé de Quitilipi: este jueves se conocerá la sentencia para la madre y su pareja

Será el próximo jueves 27 de octubre a las 12 en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña y será el juez Nelson Pelliza quien dará a conocer su fallo.

Cabe recordar que por la muerte de la bebé de Quitilipi, la cual tenida dos agujas clavadas en el cuerpo, hay dos personas detenidas, la madre de la menor, Melisa Vallejos, y su pareja, Héctor Gómez. Ambos se declararon inocentes en el juicio en su contra que dio inicio en el mes de abril y se extendió hasta el mes de octubre por una serie de inconvenientes que hubo en el proceso.

Es así que, a mediados del mes de agosto se iniciaron los alegatos donde el titular del Ministerio Público fiscal Carlos Rescala acusó formalmente a Melisa Vallejos por los delitos de Homicidio Agravado por el vínculo por ensañamiento y por alevosía y para Héctor Gómez por el delito de Homicidio calificado, ensañamiento y alevosía y al meritar la pena consideró que la misma debería ser perpetua.

El defensor de la madre de la niña fallecida, Simon Bosio, solicitó la absolución de su defendida aduciendo que la causa de la muerte con la que viene elevada a juicio difiere diametralmente con los informes presentado por el IMCIF y por los peritos. Además, dijo Bosio, que se le atribuye tanto a Vallejos como a Gómez la misma a calificación legal, los mismos hechos», señalando en este punto que «no pueden hacer dos personas lo mismo, al mismo tiempo, en el mismo lugar».

Por consiguiente, a fines de septiembre se concretaron los alegatos del abogado Benito Colaneri, que defiende a Héctor Gomez, y expuso en sus conclusiones finales algo que ya se venía vislumbrando durante el juicio en cada una de sus intervenciones con los testigos, sobre todo con la parte médica.

Colaneri insistió en la responsabilidad que tuvieron los médicos al asistir a la pequeña cuando arribó tanto al nosocomio de Quitilipi como al de Sáenz Peña. «Queremos esclarecer la intervención médica en este caso», había dicho cuando deslizó en las primeras audiencias la sospecha de que pudo haber existido una supuesta «mala praxis» medica, postura que se mantuvo hasta el final de las audiencias.

«Yo de verdad soy inocente», dijo la madre de la bebé.

«Lo único que quería decir es que esto si salga en las noticias porque yo necesito que la gente deje de acusarme por algo que yo no hice, porque yo de verdad soy inocente, porque yo nunca le haría eso a mi hija», había dicho Melisa Vallejos en el último día antes del cierre del juicio.

Además, dijo que en el transcurso del juicio se dio cuenta que «mintieron muchas personas y no fui yo, mintieron las doctoras y yo me he dado cuento de todo acá, porque muchas cosas no me dijeron a mí, me han metido hasta a mí, porque no coincidía en nada con lo que las doctoras decían. Yo nunca mataría a mi hija». Dijo que se la estaba acusando «por algo que no hicimos, bueno yo no fui, por eso pido una sentencia justa».

«Yo soy inocente es lo único que quiero que sepan», dijo Héctor Gómez.



