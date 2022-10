El club Chaco For Ever anunció en redes sociales en la noche de este sábado que a partir del esta fecha Daniel Cravero dejó de ser el director técnico del equipo.

«El Club Atlético Chaco For Ever anuncia que a partir del día de la fecha, Daniel Cravero no continuará siendo el director técnico del plantel profesional de fútbol. Agradecemos al mismo por su trabajo en la institución y le deseamos el mejor de los éxitos a futuro», comunicaron en el mensaje.

Comentarios