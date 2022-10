Denuncian por abandono de persona al hospital 4 de Junio

La hija de una paciente de 59 años de Los Frentones denunció al personal médico del hospital 4 de Junio de Sáenz Peña por abandono de persona ya que la mujer fue sometida a una cirugía por hernia umbilical que no tuvo un buen resultado y puso en riesgo su salud.

Natalia Goncebat, oriunda de Los Frentones presentó una denuncia contra el personal médico del hospital 4 de Junio que atendió a su madre, Luisa Frutos, de 59 años por una hernia umbilical.

La mujer se presentó ante la agencia de éste diario para relatar el calvario que sufrió su madre desde el pasado 11 de septiembre cuando acudieron al hospital de Los Frentones y desde allí fueron derivadas al hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para realizarle estudios más exhaustivos por una hernia umbilical. En el nosocomio permaneció más de 4 horas en emergencia hasta que fue atendida por la doctora Rocío Pruyas, quien ordenó varios estudios que confirmaron el diagnóstico pero fue dada de alta debido a que según la médica no tenía turno para someterla a cirugía.

El 13 de septiembre, el cuadro de la mujer empeoró y regresaron al hospital termal donde la paciente Frutos fue internada debido a un cuadro de deshidratación y fuertes dolores abdominales. Finalmente, ingresó a cirugía pero el resultado no fue esperado y su cuadro se complicó pero de igual manera fue dada de alta. Debido a esto, su hija decidió trasladarla hasta el hospital de la Uncaus donde le advierten que su madre debía ser operada de forma urgente. Ante esto, regresaron al hospital 4 de Junio donde le informaron que no había personal médico y le negaron la atención.

«Me fui como pude con mi hermana como puede a una clínica privada, fui, allí el medico (de la clínica) me hace de nuevo una derivación ( por el alto costo de la cirugía ) otra vez a emergencia de cirugías del hospital, de vuelta ya me atienden de mala manera; y no me aceptan, así que mi madre casi inconsciente, en las escaleras permaneció un rato medio desmayada, la gente que estaba ahí le daba aire; nadie me dio respuesta; sé que la doctora es Rocío Pruyas, a cargo de cirugía general en sala 4 del hospital de Sáenz Peña, la nombro para que tenga vergüenza por lo menos», expresó en diálogo con NORTE.

Ante esta grave situación, la familia de la paciente realizó una rifa para recaudar dinero y así poder operarla en una clínica privada. Afortunadamente la mujer se recupera favorablemente.

Diario Norte

