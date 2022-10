PARITARIAS DOCENTES UNIVERSITARIAS NACIONALES

El Viernes 14/10, el Ing. Daniel Barrionuevo Secr. Gral de ADUNCAus participo del plenario de Secretarios generales de la Federación de Docentes de las Universidades, y allí se acordó aceptar la propuesta que incrementa un 9% de aumento para el mes octubre, un 7% para noviembre y un 4% para diciembre, que se suma al 9% ya pactado para ese mes en el acuerdo anterior.

Así, se sumaría a la paritaria en curso un aumento del 20%, y en diciembre habrá una nueva revaluación del acuerdo para garantizar que los salarios no pierdan ante la inflación. También se acordó una nueva revisión en febrero del 2023. El Ing. Barrionuevo manifestó «la importancia de este acuerdo paritario para que los salarios Docentes no pierdan ante la Inflación que castiga los bolsillos de los trabajadores». Asimismo, agregó que «también se exigirá de inmediato la suba del mínimo no imponible en el Impuesto a las ganancias».

Comentarios