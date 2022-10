El juez Aranda rechaza la recusación del fiscal Amad porque pretende «responsabilizar al juzgado y a mí de su inoperancia»

La investigación del conocido «Clan Sosa» continúa generando polémica en las esferas judiciales de la provincia. Cabe resaltar que la familia saenzpeñense es investigada en marco de una gran causa que involucra lavado de dinero y narcotráfico.

Es así que, en medio de cuantiosos allanamientos, y con el fantasma latente de un «topo» dentro de las fuerzas que llevan adelante la causa, el fiscal Carlos Amad resolvió emitir una recusación en contra del juez federal Miguel Aranda.

Según declaraciones públicas del fiscal, «el juez sería responsable de la fuga de información, datos y hasta alertar de los allanamientos». En respuesta a esta acusación el juez Aranda habló en exclusiva para Diario Chaco y manifestó su completo desacuerdo con la medida.

«La recusación se realizó el día 12 de octubre. Es una recusación extensa y aun no la he resulto», comenzó explicando el juez a nuestro medio. Por consiguiente, se explayó acerca del mega operativo que incluyó a 300 gendarmes y que pretendía allanar 23 domicilios de Sáenz Peña en simultáneo.

«Los allanamientos y las órdenes de detención iniciales se concedieron el mismo día que el fiscal Amad las pidió. Asimismo, se ordenó que los allanamientos, se realicen en simultáneo por la cantidad de fuerzas federales de las que disponía el Ministerio Público. Más de 300 gendarmes que iban a realizar los operativos en todos los domicilios de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, a partir de las 4:30».

En esta línea, afirmó que el operativo no siguió la manda judicial. «Entiendo que el primer allanamiento se realizó a las 8 y el último casi cerca del mediodía. Con lo cual, ni las fuerzas federales ni el Ministerio Público cumplió con lo ordenado judicialmente».

«Tampoco hay una constancia de que se haya dejado de consigna de vigilancia sobre los nombrados domicilios. Es decir, las fuerzas concurrieron a los domicilios a la hora que iban a ir a allanar».

«Esto no se manejó bien. No se realizó en simultáneo y no se realizó a la hora que se había ordenado. En lugar de decir que ellos coordinaron mal, que ellos pudieron haber utilizado parte de los gendarmes y vigilar los domicilios previamente, prefieren decir que la fuga de información fue en mi juzgado o fue incluso, se me sindicó a mi como autor de la fuga de información, lo cual es algo gravísimo, cuando Amad tenía más de 300 personas que sabían lo que estaban por hacer».

En este sentido, resaltó contundente: «Es de una gran irresponsabilidad por parte del fiscal la de responsabilizar a un Juzgado o a mí por la inoperancia con la que ellos mismos se condujeron».

MÁS ALLANAMIENTOS

Con el avance de la causa, el pasado 22 de septiembre se requiere el allanamiento de la casa de una mujer que tendría escondido un auto. Uno de los dichos del fiscal Amad manifiesta que la información «se filtra» y se avisa del allanamiento.

En este sentido, Aranda resaltó que «el dato relevante respecto a la filtración es que requiere ese allanamiento el 22 de septiembre al juzgado y nosotros, de nuevo sacamos, el pedido el 22 y lo ordenamos para el 23 de septiembre. Es decir, cuándo se enteró el personal de juzgado y yo de que había intenciones de allanar el auto ya estaba escondido».

Es necesario resaltar que el fiscal Carlos Amad fue quien realizó la pregunta respecto al bien escondido. «Falta a la verdad, y sinceramente me sorprende la actitud del doctor Amad, porque él mismo hizo la pregunta, no fue otro representante del Ministerio Público. Ambos estábamos presentes en la audiencia».

«Todas esas declaraciones son filmadas y se incorporan en el expediente, entonces, él no puede desconocer que una de las personas juzgadas, declara que tuvo el auto guardado del 17 de septiembre porque sabían que lo iban a allanar».

BÚSQUEDA EL INFORMANTE

Continuando con la charla, el juez enfatizó que no se busca realmente al informante. «Que deje de tirar responsabilidades hacia el Juzgado Federal y hacia el personal del juzgado o hacia mi persona porque realmente no hay ninguna responsabilidad».

«Tenía más de 300 gendarmes para realizar 23 allanamientos ¿Cómo los usó? Mal, porque además no vigiló los domicilios. Él ahora quiere deslindar responsabilidades diciendo que la fuga de información fue desde el juzgado».

Por último, arremetió contra la actitud de Amad tras sus declaraciones públicas. «Yo creo que realmente todas las situaciones que se dan en un expediente tienen la posibilidad de ser remediada mediante los recursos correspondientes. Y la verdad, que hacer estas afirmaciones en los medios que de nada sirven al Ministerio de Justicia. Pero además todo esto, se hace a beneficio de solucionar un problema y retirar un flagelo de la sociedad como es el narcotráfico».

