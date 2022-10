Chio, el hijo de Gilda, tuvo su primera aparición en TV: «Atravesé el dolor por lo que perdí»

considero yo, y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho y hoy estoy acá. Que quede claro queLo hago por mí. Es reconocerme,se sinceró, en una charla íntima con Jey Mammon.

Chio, cuyo verdadero nombre es Fabricio Cagnin, relató con profundas palabras cómo fue su vida tras ser atravesado por la tragedia. “Perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido”, contó.

“Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como ‘hijo de…’”, se sinceró.

“Gilda creció, se magnificó. Hoy, gracias a la gente es un ícono popular muy respetado por muchos músicos, no importa el género. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino”, aseguró.