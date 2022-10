Una mujer de Sáenz Peña denuncia que hace un año le usurparon el campo y no logra respuestas de la Justicia

Hilda Santillán, propietaria de un campo en la zona rural de Colonia Pampa Napenay, denunció en la policía, en la Justicia y ahora ante la opinión publica la situación que atraviesa desde hace un año con su campo usurpado.

El abogado Miguel Luckach que comentó que «cuando fue usurpado el campo de la señora Santillán planteamos la denuncia y llevamos adelante todos los a actos procesales tendiente al desalojo del predio». Fue luego que un grupo de personas usurparon ese campo, «se llegó a la instancia de que se solicitó a la fiscalía en turno que pida a la Jueza de Garantías el desalojo correspondiente y se está en esa instancia, pero la preocupación más importante que tiene la señora es la inseguridad jurídica» dijo el abogado.

En este marco, recordó Lukach que esta causa data de hace un tiempo atrás, casi un año desde que se iniciaron los trámites y en este punto explicó: «La señora Santillán es titular de dominio de ese campo, no es una poseedora, es la titular del dominio, pero hasta la fecha la fiscalía dilata la cuestión».

Hilda Santillán detalló que su campo se encuentra en Colonia Pampa Napenay y «hace un año que estamos batallando con eso y lo hemos denunciado porque es una casa donde yo vivía antes con mi hermano, cuando el fallece voy todos los fines de semana, pero un día me encontré con gente allí. Me rompieron toda la casa, me robaron todo lo que tenía y fueron dividiendo mi terreno como querían».

Mencionó Santillán que una de las veces que fue a su campo y se encontró con una persona que estaba realizando trabajos allí y tenía la intención de realizar proyectos de gallinas, de uvas y para que quería las tierras», señaló la propietaria del predio.

Santillán reclama por la falta de protección judicial porque los actos procesales vinculados con el desalojo ya se cumplieron, pero aún la orden de desalojo no se concretó. «Estamos dando vuelta sobre situaciones que le corresponde llevar adelante a la Fiscalía» dijo el abogado Miguel Lukach.

Por último, el profesional dijo contundente que, «lo más preocupante de esta situación es que estos usurpadores no sólo usurpan, sino que provocan daño en la propiedad y sustraen elementos del lugar. Toman a la propiedad como si fuesen verdaderos propietarios, esa es la preocupación».

Diario Chaco

