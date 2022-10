Hallaron sin vida a Ariel Flores, ex intendente de Puerto Vilelas

El ex jefe comunal fue encontrado sin vida por su hermano, el juez Julián Flores, quien acudió a la vivienda ubicada en Villa San Martín, debido a un llamado de alerta de una vecina a una radio local.

Esta mañana, una oyente se comunicó con la emisora 104.7 para alertar sobre una situación que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada en Villa San Martín con un perro. Según la mujer desde la tormenta del último fin de semana observaron que el animal no estaba siendo alimentado por su dueño Ariel Flores, ex intendente de Puerto Vilelas. Y además desde esa fecha no se observaban movimientos en la casa.

El mensaje fue transmitido al hermano del vecino, el juez Julián Flores, quien se trasladó hasta la vivienda con un cerrajero y logró ingresar. Lamentablemente, en su interior, se encontró con el cuerpo sin vida de su hermano.

Ariel Flores fue intendente de Puerto Vilelas. En redes sociales, militantes del peronismo chaqueño lo recordaron como uno de los jefes comunales más jóvenes del país en acceder al cargo.

Diario Norte

