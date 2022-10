Estuvo tres días desaparecido y lo encontraron muerto con un destornillador clavado en el ojo

Confirmaron que Iván Jonathan Jorge, joven de 29 años de la comunidad Toba que fue encontrado muerto en un descampado del partido bonaerense de Moreno con un destornillador clavado en un ojo, fue asesinado a golpes con un objeto pesado

De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, la víctima fue atacada con un caño u objeto similar pesado, lo que le provocó hematomas en la espalda, hombros, pecho y cabeza. De esta manera, el fiscal Federico Soñora recaratuló la causa como homicidio.

Fuentes judiciales señalaron que a Jorge el o los atacantes le clavaron un destornillador en el ojo izquierdo y que la data de muerte entre las 48 y 72 horas previas al hallazgo del cuerpo.

INVESTIGAN SUS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS

Este martes comenzaron a tomar declaraciones testimoniales a varias personas allegadas a la víctima, entre ellas a sus padres y compañeros de trabajo para conocer cuáles fueron sus últimos movimientos en la zona donde vivía, en la localidad de Derqui, partido de Pilar.

En poder del fallecido, los investigadores hallaron su teléfono celular, que en las próximas horas comenzará a ser analizado en busca de pistas.

Jorge había sido visto con vida por última vez el jueves pasado, cuando salió de su domicilio para ir a lo de un amigo en José C. Paz, pero no lo encontró y cambió su rumbo para dirigirse hacia su trabajo, en una empresa que tercerizada dedicada al zanjeo de conexiones de red para una planta de agua. Al no regresar a su casa, la familia del hombre denunció su desaparición el sábado por la mañana en la comisaría de Derqui, cuyos efectivos comenzaron a trabajar en la búsqueda.

Las pesquisas establecieron que Jorge era consumidor de estupefacientes y reconstruyeron sus últimos movimientos. Finalmente, su cuerpo fue hallado el domingo en un descampado de las calles Derqui y Saavedra Lamas, de Cuartel V, de Moreno, añadieron los voceros.

Comentarios