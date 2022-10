«Vamos a matar a periodistas», el cartel amenazador que apareció afuera de un canal de TV en Rosario

Un terrible cartel apareció esta mañana en las instalaciones de Telefe Rosario. En el intimidatorio texto firmado con el sello de «Con la mafia no se jode«, dice lo siguiente: «A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba«.

Cabe resaltar que «El Noba» al que hacen referencia en dicho cartel, es el cantante de la cumbia 420 que murió en un accidente de tránsito este año.

En ese contexto, la ciudad de Rosario vive una ola de violencia record. Más de 230 homicidios ocurrieron este año debido a disputas territoriales y guerras entre bandas narcos.

Tras la macabra escena, el Sindicato de Prensa de Rosario se expresó al respecto y aclararon que realizarán la denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación. De esa manera, el fiscal Federico Rébola ya comenzó a actuar de oficio y emitió órdenes de relevamiento de cámaras en la zona y la comisión de una brigada para secuestrar el cartel.

«Es gravísimo. Es en el marco de la inseguridad que tiene la ciudad. Hay barrios donde los periodistas no pueden entrar por la narcodelincuencia. El cartel es gravísimo. Ahora estamos haciendo la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación y pedimos una audiencia con el gobernador Omar Perotti«, comentó Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario en Radio 2.

Asimismo, indicó que es una situación que «no se puede dejar pasar«, y añadió que se trata de «un intento por silenciar, disciplinar. Queremos que la Justicia actúe en serio y que la Gobernación a través del Ministerio de Seguridad actúe con rapidez y contundencia para evitar que esto escale».

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su apoyo a los periodistas y su «enérgico repudio a la amenaza registrada contra los periodistas de Rosario y expresa su solidaridad».

«FOPEA exhorta a las autoridades provinciales a esclarecer este hecho y a garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa, en particular en una ciudad en la que la violencia criminal agrega un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas«, finaliza el comunicado.

