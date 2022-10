Chaco adhirió a la ley nacional que declara el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas Argentinas

El proyecto de adhesión tiene como autoras a la titular del Poder, Elida Cuesta, junto a sus pares Andrea Charole y María Elena Vargas (MC) y fue convertido en ley por el voto unánime en el Parlamento. Charole, informante en el Recinto, destacó que la fecha recuerda el triunfo de la Selección Femenina de Fútbol en lo que se conoce como “el Mundial invisible” disputado en México en 1971. “Un mundial que no fue organizado por FIFA”, recalcó la legisladora.

“La invisibilidad es uno de los mecanismos de la desigualdad de género en el mundo del fútbol, un territorio fuertemente masculinizado en el que las niñas, adolescentes y adultas encuentran numerosas barreras para acceder, permanecer y permanecer. El fútbol es deporte y espacio colectivo de encuentro, compañerismo y pasión. Por eso esta iniciativa busca visibilizar que las mujeres también jugamos al fútbol”, sostuvo y pidió el acompañamiento de los bloques políticos.

El justicialista Hugo Sager se sumó a las expresiones. “Hoy, la realidad del fútbol femenino ha cambiado sustancialmente a aquella que se toma como fecha”. Destacó lo que significó la presencia argentina en aquel mundial, que no solamente se realizó de manera informal, sino que “a último momento, el técnico no pudo subir por una cuestión diplomática. De manera que el técnico de aquella selección fue un argentino radicado en México que se apiadó de ese grupo de deportistas argentinas, las acompañó y hoy figura como técnico en ese momento. El fútbol femenino hoy en la República Argentina se ha profesionalizado. Ya existen mundiales de futbol femenino y también se juega a la Copa América y la Copa Libertadores de Clubes. En aquel partido, la jugadora a la que se hace referencia es Elba selva, hizo tres goles y quedó en la historia”, rememoró el legislador sobre aquella disputa que terminó 4 a 1.

Su par de interbloque, Mariela Quirós, jugadora amateurs, celebró la iniciativa y expresó que “lo que no se visibiliza no se reconoce”. “Participar en espacios absolutamente masculinizado son instancias fundamentales. Hoy, quienes juegan de manera profesional, tienen la oportunidad de celebrar con estas instancias y con las distintas políticas que se vienen llevando adelante y que, a través de las luchas y los movimientos de mujeres, los distintos estamentos han decidido empezar a abrir no solo sus instituciones sino también las cabezas e incorporar de manera formal a las mujeres. El fútbol no es un espacio ajeno a los cambios de paradigma. En la lucha por la igualdad de derechos siempre vamos a estar celebrando iniciativas como esta”, destacó.

Por el Frente Grande, Tere Cubells, adelantó el acompañamiento y sostuvo que “el deporte es un espacio de disputa por la igualdad. No hay deportes masculinos o femeninos, hay deportes que fueron masculinizados. Esto es un gran avance y este proyecto aporta a la construcción de la igualdad”.

