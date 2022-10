«Acá mintieron muchas personas y no fui yo»: la madre y el padrastro de la bebé que murió en Quitilipi dijeron ser inocentes

La madre de la bebé a la que le encontraron agujas clavadas en su cuerpo expresó: «Yo de verdad soy inocente, porque yo nunca le haría eso a mi hija». Su pareja también negó su responsabilidad entre lágrimas.

Este martes se cerró el juicio que se le seguía a Melisa Vallejos y Héctor Gómez por la muerte de la hija de la joven ocurrida en la localidad de Quitilipi. El caso se conoce en la opinión pública como «la bebé de las agujas», ya que la autopsia realizada al cuerpo de la bebé reveló que la pequeña tenía clavadas dos agujas de coser en el cuerpo.

Ante el Juez Nelson Pelliza, las partes, el titular del Ministerio Público fiscal asumido por el fiscal Carlos Rescala y las defensas en las personas del Defensor Oficial Simón Bosio y el abogado Benito Colaneri se llevaron a cabo las dúplicas y replicas luego de las conclusiones finales.

Allí las partes expusieron sobre un determinado tema para fortalecer el criterio que ya se expuso en los alegatos. Así realizaron su exposición y dieron sus puntos de vista.

Finalizada esta instancia que tuvo momentos de tensión entre una de las defensas y el fiscal, hasta que el Juez tomó intervención ordenando la situación, se dio por concluida dicha instancia luego de que las partes expusieran sobre los puntos de los alegatos que no estaban de acuerdo.

Seguidamente el juez Pelliza, dirigiéndose a los imputados, explicó que «hasta ahora han visto la producción de pruebas de las distintas circunstancias que se discutieron, han escuchado las conclusiones finales del órgano acusador y también de sus respectivos defensores, pidiendo una pena condenatoria en el caso del Ministerio Público Fiscal y pidiendo la absolución de parte de los defensores técnicos, por lo tanto todo lo que ha ocurrido en este juicio fue en su presencia», señaló.

«ACÁ MINTIERON MUCHAS PERSONAS Y NO FUI YO», DIJO LA MADRE DE LA BEBÉ

El juez les recordó a los imputados Vallejos y Gómez que, cerrándose el juicio, la última palabra en el marco de un proceso la tienen las personas que son acusadas, como una última oportunidad de manifestar algo que crean y desean hacerlo que no se haya sido dicho.

En tal sentido primero habló Melina Vallejos manifestando lo siguiente: «Lo único que quería decir es que esto si salga en las noticias porque yo necesito que la gente deje de acusarme por algo que yo no hice, porque yo de verdad soy inocente, porque yo nunca le haría eso a mi hija».

Además, agregó que en el transcurso del juicio se dio cuenta que «mintieron muchas personas y no fui yo, como dijo el Dr. Colaneri en el IMCIF mintieron las doctoras y yo me he dado cuento de todo acá, porque muchas cosas no me dijeron a mí, me han metido hasta a mí, porque no coincidía en nada con lo que las doctoras decían. Yo nunca mataría a mi hija «. Luego dirigiéndose al fiscal le dijo que la estaba acusando «por algo que no hicimos, bueno yo no fui, por eso pido una sentencia justa».

«YO SOY INOCENTE ES LO UNICO QUEQUERO QUE SEPAN», DIJO HÉCTOR GÓMEZ

A su turno Héctor Gómez, al hacer uso de la palabra, dijo: «Me están culpando por algo que no he cometido, yo soy inocente es lo único que quiero que sepan, y que ahora quisiera estar con mi hijo, quiero que se sepa la verdad. Yo a ella la amaba, era como una hija para mí, yo nunca haría nada de eso «.

El hombre se lo vio visiblemente conmovido en el último día del juicio a tal punto que lloró delante del Juez cuando manifestaba su inocencia. «Soy inocente, es lo único que tengo para decir señor Juez», aseguró Gómez secándose las lágrimas.

