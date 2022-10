Un femicida sube videos a Tik Tok desde la cárcel de Batán: bailes, chistes y saludos a sus seguidoras

Se trata de Juan Marquestau, quien está imputado por el femicidio de su ex pareja Nicole Peña en diciembre de 2021 en la localidad bonaerense de General Pirán.

Juan Marquestau, imputado por el femicidio de la joven Nicole Peña, quien apareció asesinada en diciembre de 2021 en la localidad bonaerense de General Pirán, se abrió una cuenta en la red social Tik Tok y sube videos desde la cárcel de Batán donde permanece preso a la espera del juicio.

En los videos que sube a la red social se lo puede ver con una boina y en la mayoría, saluda a mujeres que son sus seguidoras. Además, Marquestau, de 48 años, baila desde la celda o muestra momentos de su día a día en la cárcel.

Tras enterarse de la situación, los fiscales Ramiro Anchou y Diego Benedetti, enviaron un oficio al director de la Unidad Penal para que le retuvieran el celular, ya que al no estar cometiendo ningún tipo de delito con el celular, no hay elementos “penales” para quitárselo.

Lo que si pueden hacer es retenérsele porque no estaría cumpliendo con el protocolo de uso del teléfono, ya que el mismo es solo para comunicarse con la familia y afectos, y está prohibido usarlo en pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea de alojamiento.

Nicole Peña, de 29 años, fue reportada como desaparecida el 23 de diciembre de 2021 en la localidad bonaerense de General Pirán, y tras la recolección de algunos testimonios, se logró llegar al campo “La Providencia”, donde trabajaba Marquestau, quien había sido pareja de la mujer y pesaba sobre él una orden de restricción hasta abril de 2022.

Tres días después, el 26 de diciembre, Marquestau confesó el crimen a efectivos de la Policía de Pirán, e inmediatamente quedó detenido.

Unas horas después de la confesión, el cuerpo de Peña fue encontrado en el aljibe del campo donde trabajaba el ahora imputado que llegará al juicio acusado por el delito de «homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)».

