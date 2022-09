Con la indagatoria de Omar Judis, comenzó el juicio por hechos de corrupción en la UNCAus

Con la declaración indagatoria del principal imputado, el exrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Omar Judis, comenzó este viernes en Resistencia el juicio oral en el que se juzga por presuntos delitos de corrupción a ex integrantes de la conducción de esa casa de altos estudios con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña. También declaró su hijo, Enzo Judis.

El exrector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Omar Judis, prestó este viernes declaración indagatoria en el marco del inicio de las audiencias del juicio oral y público por presuntos hechos de corrupción contra miembros de la exconducción de esa casa de altos estudios, que habrían tenido lugar entre los años 2010 y 2016. Fue ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Marta Noemí Berros, quién se conectó en forma remota desde la ciudad de Paraná. También declaró Enzo Judis, exsecretario de Bienestar Estudiantil, exsecretario Académico y expresidente de la Fundación UNCAus.

Durante casi una hora, Judis respondió preguntas del fiscal federal Federico Carniel, de la jueza Berros y de su abogado defensor, fundamentalmente referidas a cómo eran los mecanismos administrativos que manejaba durante su gestión como rector de la UNCAus.

El exrector aclaró que su gestión se desarrolló desde principios de 2015 al 2018 en que renunció por presiones del gobierno de Mauricio Macri que, según Judis, le retaceaba el envío de fondos para poder afrontar los gastos corrientes de la UNCAus, entre ellos el pago de sueldos al personal.

Posteriormente, también declaró como imputado el hijo del exrector y ex secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAus, Enzo Judis. En su declaración, aclaró que no fue designado por una resolución firmada por su padre sino por el vicerrector a cargo, Walter López, y que se desempeñó en ese cargo desde fines de 2011 a diciembre de 2013. En ese contexto, aclaró que nunca manejó fondos, que tampoco dictó resoluciones y que no fue auditado por su hermana sino por la contadora Noelia Martínez.

Sobre su paso como presidente de la Fundación UNCAus, relató que fue designado en 2012 por el vicerrector López y que se firmaron una serie de convenios para que la fundación pudiera recibir fondos de distinto origen a los aportados por la UNCAus, como Lotería Chaqueña, a través de las leyes provinciales de Mecenazgo y Esponsorización. El objetivo era desarrollar distintas actividades que no hubieran podido concretarse con los fondos del presupuesto universitario. Estuvo al frente de la Fundación hasta junio de 2016.

“Tanto a Omar como a mí nos obligaron a renunciar al cargo”, reveló, y denunció que también recibió amenazas de ir preso en caso de volverse a presentar a elecciones en la UNCAus.

Tanto la jueza Berros como el fiscal Carniel interrogaron a Enzo Judis sobre cómo funcionaban los jurados para los concursos de cargos en la UNCAus, que él integró. En ese sentido, el imputado explicó que el jurado emitía un dictamen pero que las designaciones corrían por cuenta del Consejo Superior.

Para la próxima audiencia, que tendrá lugar el próximo 6 de octubre se prevé las declaraciones testimoniales del senador Antonio Rodas y de los diputados nacionales Aldo Leiva y Juan Manuel Pedrini. Luego, continuarán el 21 de octubre y el 3 de noviembre.

Las acusaciones

Judis su hijo llegaron a juicio acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (17 hechos), abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (6 hechos), peculado (59 hechos) y cohecho (3 hechos), todos en concurso real.

Según la acusación, Judis junto a familiares y amigos habrían “ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron. Para ello, se habrían aprovechado de los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y los fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional”.

Condenas en juicio abreviado

Solo Omar y Enzo Judis llegaron a la instancia del juicio oral ya que tanto el exvicerrector, Walter López; como el exsecretario administrativo, Luis Pugacz; y el empresario Juan Carlos Tymkiw aceptaron sus responsabilidades penales en juicios abreviados en los que López fue condenado a una pena de tres años en suspenso, inhabilitación y multa; Tymkiw a 2 años y 8 meses e inhabilitación especial perpetua y Pugacz a una pena en suspenso y multa.

Chaco Día por Día

Comentarios