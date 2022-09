El Municipio invita a la Fiesta del Día del Jubilado

La fiesta será el próximo 1 de octubre en el Complejo Ecológico Municipal a partir de las 11:30 horas.

En conferencia de prensa que tuvo lugar el día miércoles en el Centro Cultural Municipal, el subsecretario de Gobierno, Rafael Acuña, la responsable del área de Adultos Mayores, Ana Bonillo quien comentó que el pasado 20 de septiembre fue el Día del Jubilado y en ese marco los distintos Centros de Jubilados de la ciudad se encuentran realizando festejos y eligiendo al Rey y la Reina que los representará en la Fiesta del sábado 1 de octubre.

“Por pedido del intendente Bruno Cipolini este año retomamos los festejos en el Complejo Ecológico Municipal y se realizará en el Salón de los Abuelos que fue inaugurado en el año 2018, que está justamente preparado con lo que se requiere para llevar adelante este tipo de festejos”, comentó Ana Bonillo.

En la oportunidad, explicó que la jornada será con almuerzo, la convocatoria es a las 11;30 horas y se extenderá hasta las 17. Habrá música en vivo con Andrea Sandoval y para el baile actuará Real Star.

Por otro lado, remarcó que los jubilados que quieran asistir deben retirar la tarjeta que es una invitación especial. Con esa tarjeta los jubilados no pagan entrada y tienen acceso al Salón, la misma la deben retirar en la oficina de Adultos Mayores, ubicada en avenida Gardel y calle 24 del barrio Primero de Mayo.

“La tarjeta contará con un número que será utilizado durante los sorteos que vamos a realizar, los que no puedan concurrir hasta la oficina pueden comunicarse al teléfono 3644-523941, en ese contacto pueden hacer las consultas que requieran”.

Además, se contará con servicio de colectivo y una trafic para poder trasladar a los adultos que no cuenten con medio de movilidad, el colectivo estará a partir de las 11 horas en calle 10 entre 5 y 7 del centro. En tanto que la trafic será utilizada para trasladar a los adultos que tengan que ser buscados desde el domicilio.

Por último, recordó que los jubilados solo deben llevar los cubiertos y bebidas.

“La idea es que los jubilados puedan disfrutar de un día de alegría y mucha felicidad durante el festejo, así que los invitamos a todos”, finalizó Ana Bonillo.

