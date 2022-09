El intendente Bruno Cipolini participó de una jornada deportiva organizada por el colegio Nuestra Señora de la Misericordia

El intendente Bruno Cipolini, junto al diputado nacional Gerardo Cipolini y la directora de la Juventud Ángeles Fortini, participó de una jornada deportiva en el Instituto Misericordia, además de que se entregaron reconocimientos a los alumnos que participaron de la instancia provincial de los Juegos Evita, como así también a los alumnos que accedieron a la instancia nacional de este certamen.

«Felicito a todos los profesores que acompañan día a día formando y guiando a nuestros chicos. Les deseo que disfruten esta etapa de formación y que compartan con amigos y compañeros», dijo el Intendente.

En la oportunidad fueron recibidos por el director de la institución Daniel Leguiza y demás autoridades, quienes agradecieron al municipio por el apoyo y el acompañamiento constante.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el diputado nacional Gerardo Cipolini celebró poder formar parte de estos festejos por los logros deportivos de alumnos de esta institución educativa saenzpeñense. «Me siento realmente muy comprometido con esta institución, donde sus alumnos están en una etapa maravillosa de su vida; espero que la disfruten y aprovechen al máximo. Estos logros los va a llenar de energía para afrontar la vida de una manera especial; felicitaciones a quienes a través del deporte les permite generar una mente y cuerpo sano», sostuvo.

Las deportistas saenzpeñenses pertenecientes al instituto educativo «Misericordia» que clasificaron a la instancia nacional son: Camila Bernardis (80 metros con vallas – Categoría Sub 14); Clara Malina (800 metros – Categoría Sub 17); y Lucía Leguiza (100 metros – Categoría Sub 17).

“Hace mucho tiempo que no tenemos alumnos de la institución que participen a nivel nacional, así que estamos muy contentos y por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad de reconocer el esfuerzo de estos alumnos”, dijo el director.

