Caso Domínguez: Dio inicio el juicio con la declaración de uno de los imputados y el hijo de la víctima

Luego de la postergación de la fecha de inicio prevista para el 12 de septiembre por la designación de un nuevo abogado de uno de los imputados, dio inicio este jueves el juicio por el terrible homicidio del abogado saenzpeñense Francisco Domínguez. Fue en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz con tribunal colegiado integrado por los jueces Fany Zamateo, Nelson Pelliza y Rosana Glibota, actuando como titular del Ministerio Publico Fiscal Carlos Rescala.

Por el Homicidio en ocasión de robo de Francisco Domínguez , tres son los imputados -dos hombres y una mujer- María Cecilia Carmona, Gustavo De Jesús Gallardo y Carlos Cocchia que son defendidos por los abogados Ricardo Ozuna, Daniela Taboada y Pablo Araujo y Diego Mambrin respectivamente y la querella por parte de los hijos de la víctima es Martin Murcia.

Los testigos

Estaba prevista la presencia de seis testigos, solo se presentaron cuatro entre ellos, el médico forense Jorge Villaverde, uno de los hijos de la víctima Pablo Domínguez, una vecina del abogado y Pedro Alarcón, la persona que ofició de remisero en el cual se trasladaron los imputados.

Los detenidos llegaron fuertemente custodiados por personal del Servicio Penitenciario Provincial dentro de la sala de audiencias había siete efectivos policiales, do de ellas mujeres y fuera de la sala los efectivos del COM.

Juicio tenso

Distintos momentos de tensión se vivieron en el juicio, uno fue cuando ingresaron los imputados, uno de ellos “Cafetera” Gallardo fue increpado e insultado por los hijos de la víctima. Además la audiencia dio inicio una hora más tarde de lo previsto.

Luego de eso se pueden destacar tres momentos importantes en el desarrollo de la audiencia, uno cuando prestó declaración uno de los imputados Gustavo de Jesús Gallardo alias “Cafetera”, negando su coparticipación en el hecho, mencionando que estaba alejado de la vida delictiva que no sabía cómo lo habían involucrado en este caso.

El segundo momento fue durante la declaración del médico forense mencionando que le llamo la atención la forma en que estaba atada la víctima,” fue un sello sicarial”, dijo “como solo se ve en las películas”.

El ultimo hecho fue el incidente provocado por uno delos hijos de la víctima luego de prestar declaración, insulto a los imputados y se abalanzó sobre uno de ellos, lo tuvo que sacar la policía a la fuerza. También se retiró de la sala el otro hijo de la víctima que también se había alterado durante la declaración de su hermano.

