Caso Domínguez: declaró el médico forense y dijo que la víctima «estaba atada con un claro sello sicarial»

En la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña, con tribunal colegiado, dio inicio el juicio por el homicidio del abogado saenzpeñense Francisco Domínguez, ocurrido en el año 2019. El tribunal está integrado por los jueces Fany Zamateo, Nelson Pelliza y Rosana Glibota. Como titular del Ministerio Publico Fiscal se presentó Carlos Rescala.

Por el homicidio en ocasión de robo de Francisco Domínguez son tres los imputados: María Cecilia Carmona, Gustavo De Jesús Gallardo y Carlos Cocchia, defendidos por los abogados Ricardo Ozuna, Daniela Taboada y Pablo Araujo y Diego Mambrin respectivamente. La querella por parte de los hijos de la víctima es Martin Murcia.

Para la fecha estaba prevista la presencia de seis testigos pero sólo se presentaron cuatro: entre ellos, el médico forense Jorge Villaverde, uno de los hijos de la víctima Pablo Domínguez, una vecina del abogado y Pedro Alarcón, la persona que ofició de remisero en el cual se trasladaron los imputados.

Los detenidos llegaron fuertemente custodiados por personal del Servicio Penitenciario Provincial. Dentro de la sala de audiencias había siete efectivos policiales. Dos de ellas mujeres. Fuera de la sala, los efectivos del COM.

DECLARÓ GALLARDO Y NEGÓ HABER PARTICIPADO DEL HECHO

Previo a las testimoniales, Gustavo De Jesús Gallardo solicitó al tribunal declarar. En su versión, negó el hecho que se le acusa y señaló que la presunción de inocencia no se cumplió con el. «Mi abogado no hizo nada», sostuvo y se quejó porque no le dejaron declarar en la etapa de la Investigación Penal Preparatoria porque, según le había dicho su abogado, «había mucha presión».

Con respecto a los hechos dijo que la noche del homicidio estaba caminando por la Avenida 28 cuando se encontró con uno de los imputados que era trasladado en un remis cuyo conductor conocía. Luego de eso volvió a su domicilio y durmió hasta las 1:00 de la madrugada ya que a esa hora, Cochia fue hasta su domicilio para pedirle «merca» y le dijo que se estaba yendo a Resistencia. Gallardo aprovechó el viaje y se trasladó con Cocchia y una mujer hasta la casa de su hermana que vive en Resistencia. Luego de eso se cruzó a Corrientes, más precisamente a Paso de la Patria donde tenía unos amigos. En ese lugar, luego de dos días, fue detenido.

En relación al caso dijo que por mucho tiempo iba a la casa de la familia Prokopiuk, que la gente lo conocía.«Me conocían todos en esa zona, no voy a ser tan boludo para hacer una cosa así», mencionó en relación a la muerte del abogado y aclaro que nunca lastimó a nadie:«No tengo denuncias por haber agredido a nadie».

«DEJARON UN SELLO SICARIAL», DIJO EL MÉDICO FORENSE

El testimonio del médico forense Jorge Villarverde estuvo relacionado con la forma en que se la encontró a la víctima. Dio detalles de cómo lo encontró y dijo que le llamó la atención las ataduras que tenía. «He visto muchas ataduras, pero en mis 30 años de servicio nunca vi una atadura artesanal como esta«, menciono el médico. En su descripción, dijo que la víctima estaba atada con dos tipos de alambres. «Se trata de una atadura de gente que sabe, gente de campo o que está acostumbrado a atar animales o personas«, señaló el profesional .

Hizo referencia a que el cadáver presentaba lesiones en la cara y otra parte del cuerpo, haciendo referencia a que probablemente hayan pasado corriente eléctrica por el cuerpo del abogado. Sin embargo, esta teoría no es algo que pueda confirmar.

Lo que sí dejó claro fue que, a su entender, el hecho de que la víctima haya sido atada de la forma en que lo hicieron «tiene un sello típico, un sello sicarial que solo se ve en las películas». «Se necesita herramienta para eso, no se hace con la mano», dijo y agregó que se trató de «un acto de tortura».

TENSIÓN EN LA AUDIENCIA

Uno de los hijos de la víctima, Pablo Domínguez, prestó su declaración y detalló cómo se enteró de la muerte de su padre, cómo lo encontró, la vida que llevaba, las relaciones que tenía y si tenía algún inconveniente con alguien.

Casi finalizando su testimonio, insultó a los imputados y se abalanzó sobre Juan Carlos Cocchia. Tuvo que ser separado y sacado a la fuerza por los efectivos del Servicio Penitenciario Provincial. El otro hijo de la víctima, que también estaba en sala, imitó la actitud de su hermano y luego de ese incidente no volvió a ingresar a la sala.

Las audiencias continuarán el próximo martes 20 de septiembre a las 8:00.



