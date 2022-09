La Municipalidad de Pampa del Infierno y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) en camino de vincularse institucionalmente

Este miércoles, la intendente de la Municipalidad de Pampa del Infierno, Dra. Glenda Seifert recibió al Dr. Dante Moreira, actual delegado de la JST Junta de Seguridad en el Transporte con el objetivo de cerrar los últimos pasos administrativos para la vinculación formal entre el municipio y el organismo nacional

El Dr. Moreira participó además en la localidad de reuniones con otros referentes del sector del transporte durante horas de la mañana, invitado por la intendente

“estoy muy satisfecho, primero por la sencillez con la que podemos conversar con una intendente como la Dra. Seifert, y seguno por la posibilidad que nos brindó como organismo nacional para terminar de darle forma a un convenio de cooperación técnica con su municipio, que tiene el objetivo de colaborar en la seguridad operacional y de apoyar a la ciudad con todos los instrumentos y herramientas con la que contamos”

Recordó que ”la sede Chaco es la sede federal más nueva del país, y que la Junta de seguridad en el transporte JST fue creada con esa visión federal y actualmente tenemos presencia en todo el país. Tener nuestras bases en cada provincia permite a los investigadores llegar más rápido al lugar del hecho. Es fundamental tener esta presencia local, ya que podemos conocer mejor las deficiencias en infraestructura, los cruces complicados, las necesidades en las señaléticas, los posibles estudios acerca de la seguridad operacional que nuestros agentes realizan

“Este paso que damos hoy permitirá que Dios mediante, nuestro presidente el Dr. Julián Obaid y todo el equipo de autoridades de la JST tengan la posibilidad de estar en el Chaco y de conocer a las autoridades de estos municipios, de manera que hoy damos un paso importante que fue dándose gracias a la visión de la intendente Seifert que nos permitió que le demos a conocer todo lo que hacíamos como organismo de investigación técnico nacional”, comentó Moreira

Y resaltó “somos el 1er. organismo en Latinoamérica que investiga accidentes aeronáuticos, ferroviarios, automotores, marítimos, y multimodal, para que el transporte pueda ser más seguro”

Acotó que “es un organismo muy nuevo, creado en 2019, por Ley 27.514, pero es el 1er organismo púb. de investigación multimodal de Latinoamérica, el 3rto. en toda América, detrás Estados Unidos y Canadá, destinado a determinar causas de los accidentes e incidentes ocurridos en el transporte ferroviario, marítimo, aeronáutico y automotor

Lo que hacemos es proactivo, porque no solo investigamos los sucesos (accidentes e incidentes) sino que emitimos recomendaciones de seguridad operacional, promoviendo la seguridad en el transporte

Contamos con un equipo técnico con los mejores profesionales en materia de investigación que tienen los recursos y las actualizaciones en capacidades en un mundo de cambios tecnológicos constantes

El objeto de nuestro organismo es determinar las deficiencias en el sistema de transporte a través de la investigación para luego elaborar los informes finales con las RSO Recomendaciones de Seguridad Operacional

Nuestro modelo de investigación no busca culpables, no somos peritos, no intervenimos en causas judiciales, sino que buscamos determinar las deficiencias de las defensas del sistema de transporte para evitar la ocurrencia de futuros sucesos

Comentarios