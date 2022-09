Es ley la conformación de mesas electorales mixtas en el Chaco

La reforma del Régimen Electoral Provincial que propone la legisladora justicialista Jessica Ayala es la eliminación de separación entre mesas masculinas y femeninas en el Chaco. El proyecto de ley fue aprobado en la sesión ordinaria número 24.

“Se terminan las mesas masculinas y femeninas. Los padrones son mixtos y las mesas también», expresó la autora del proyecto de ley y explicó que para saber dónde le toca votar, cada persona deberá buscarse por orden alfabético, aunque aseguró que lo más probable es que los votantes lo hagan en la misma escuela que lo hacen siempre. “Así no adecuaríamos a las normativas de la Justicia Electoral Nacional, donde en el padrón las mesas de votación, no responden al femenino y al masculino, sino que estarán organizadas por orden alfabético”, insistió.

“El proyecto busca la reforma del artículo 1 de la ley 834 Q (Régimen Electoral, antes Ley N° 4169) con el fin de eliminar la superada distinción sobre la base del sexo que regía en materia de organización de las mesas electorales. Es un evidente resabio de la época en que el sexo marcaba diferencias en la organización de los espacios públicos, en este caso de las mesas constituidas en los comicios provinciales, separando a hombres y mujeres para votar”, señaló la autora del proyecto de ley.

La autora de la iniciativa recordó “ a nivel nacional las mesas electorales y el padrón electoral son mixtos desde el año 2011 por lo que nuestra provincia mantenía una organización electoral que, además de reflejar un criterio discriminatorio hoy intolerable, aporta una complejidad innecesaria a la organización electoral, en tanto introduce un criterio de separación que ya no se ocupa en la elaboración de los padrones electorales nacionales”.

