Sáenz Peña: desesperado pedido de una mujer para que su marido reciba asistencia medica

Se trata de Carlos Rivero con domicilio en el barrio Ex Caesa, el hombre sufre de Parkinson y artritis reumatoidea. Hace tiempo que está en esa situación, tiene dos hijos menores, su esposa no trabaja y solo cuentan con la pensión por discapacidad, pero no les alanza para comprar los medicamentos.

Sara Mendoza explicó la situación porque la atraviesa su esposo: «Necesitamos un cuidador a domicilio, yo no doy más, tengo que atender a mis hijos que van a la escuela y también atenderlo a él, pero no es solo eso tampoco tenemos los medio para comprar los medicamentos que el necesita».

«Hace cinco días que no duermo, fue hasta el Hospital para tramite el Incluir Salud para por lo menos conseguir los medicamentos, pero me dijeron que recién en febrero lo pueden hacer», comentó Sara Mendoza.

Rivero hace cinco años que padece esta enfermedad, no camina, está postrado, no aguanta los dolores. «Llamamos a la ambulancia para trasladarlo al hospital, pero le medican, le colocan calmantes y nada más».

«Mi esposo no recibe ningún tipo de ayuda, van a Desarrollo Social hacen el informe y queda todo olvidado. Ya no sabemos a quién más recurrir», agregó.

Afirman que el hombre necesita actualmente una serie de remedios que no pueden costear: «Es desesperante la situación de ésta familia -comentó una amiga de la familia- necesitamos que no solamente vayan a verlo en la situación que se encuentra sino que también reciba la asistencia necesaria, ya que fue personal del IPRODICH, de Desarrollo Social, de todos lados, lo ven y se van y queda todo ahí nomás», mencionó.

